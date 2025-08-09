Las plantas que ahuyentan cucarachas de forma natural este verano

Durante el verano, el calor y la humedad incrementan el riesgo de infestación de cucarachas , insectos que aceleran su metabolismo y su capacidad reproductiva en condiciones cálidas.

Además, se sienten atraídas por restos orgánicos y ambientes húmedos, apareciendo frecuentemente en cocinas, sótanos y baños, e incluso ingresando por ventanas abiertas.

Son peligrosas desde el punto de vista sanitario debido a que portan bacterias que pueden contaminar alimentos y superficies.

¿Qué plantas evitan las plagas de cucarachas?

A continuación, cuatro plantas que funcionan como repelentes naturales de cucarachas :

Laurel

E l laurel emite un aroma fuerte que, aunque apenas perceptible para humanos, resulta incómodo para las cucarachas. Colocar hojas secas en fregaderos, esquinas o detrás de electrodomésticos puede ayudar a disuadirlas.

Lavanda

Conocida por su fragancia relajante, la lavanda también actúa como repelente de insectos, incluidos moscas y mosquitos. Además de su función práctica, perfuma el hogar naturalmente cuando se cultiva en macetas o armarios.

Menta

La menta contiene mentol, un compuesto que perturba el sentido olfativo de las cucarachas. Sus plantas en macetas son fáciles de ubicar en cocina o baño, además se puede emplear infusión concentrada en pulverizador.

Citronela

Aunque popular como repelente, su eficacia contra insectos puede ser limitada debido al bajo contenido de citronelal en el aceite esencial. Aun así, su fragancia cítrica es desagradable para muchos insectos, por lo que plantar citronela en exteriores o usar hojas trituradas puede ser útil como disuasivo.

Investigaciones respaldan efecto de estas plantas contra cucarachas

Además de estas cuatro opciones, investigaciones han identificado otros aceites esenciales con alta efectividad contra cucarachas:



Aceite de romero mostró mortalidad del 100 % en pruebas de contacto contra la cucaracha Supella longipalpa.

mostró mortalidad del 100 % en pruebas de contacto contra la cucaracha Supella longipalpa. Aceite de orégano también demostró alta capacidad insecticida y efecto repelente, llegando al 99 % de repelencia en concentraciones bajas.

también demostró alta capacidad insecticida y efecto repelente, llegando al 99 % de repelencia en concentraciones bajas. En una lista más amplia, otras plantas como tomillo, geranios, crisantemos y menta también aparecen como repelentes potentes.

¿Funcionan realmente como insecticida?

Aunque estas plantas tienen moléculas activas con propiedades repelentes o insecticidas probadas en laboratorios, algunos usuarios y expertos del ámbito del control de plagas cuestionan su eficacia práctica.

No obstante, cultivar laurel, lavanda, menta y citronela puede ser un complemento aromático y natural para reducir cucarachas en el hogar este verano.

Para mayor efectividad, podrías incorporar también romero u orégano; sin embargo, recuerda que mantener el hogar limpio, libre de residuos y bien sellado sigue siendo esencial para prevenir infestaciones.

