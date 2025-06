Video: Bomberos rescatan perrito que estaba a punto de ahogarse en Hidalgo

El pasado domingo 22 de junio, bomberos de Protección Civil de El Marqués, en Hidalgo, rescatan a un perrito que estaba a punto de ahogarse en un canal de riego. El pobre animalito fue visto por los vecinos y estos avisaron a las autoridades para salvarle la vida.

El video dura tan solo unos segundos, pero se ha hecho viral gracias al excelente trabajo de los bomberos para ayudar al perrito, pues si hubiera sido ignorado, el desenlace de la historia sería sumamente triste.

VIDEO: Bomberos rescatan perrito de un canal

La tarde era gris, con mucha lluvia, y el nivel del canal de riego había subido. No sabemos cómo, pero un perrito cayó y, aunque luchaba por no ahogarse, no podía salir por lo resbaloso del lugar.

Los vecinos se percataron de que el animal necesitaba ayuda y avisaron a las autoridades, quienes atendieron la situación a tiempo y enviaron a los bomberos para rescatar al animal.

La tarea no era sencilla, pues un error significaría que uno de los bomberos podría caer junto con el perrito al canal, aumentando el riesgo de la situación. Al final, utilizaron cuerdas y equipo de seguridad para llegar a la zona donde estaba el canino, lo aseguraron y lo subieron lentamente.

Cuando lograron llegar a tierra firme, el perrito agitó su cola en señal de felicidad y empezó a olfatear al bombero que lo rescató, como una señal inequívoca de agradecimiento y felicidad. Al final, el animal quedó resguardado por las autoridades, quienes ahora trabajan para localizar a su dueño.

