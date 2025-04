¡The Last of Us regresa! Confirman tercera temporada con Pedro Pascal y Bella Ramsey

¿Lo estabas esperando? The Last of Us sí tendrá una continuación, pues este 9 de abril, HBO Max sorprendieron a sus usuarios con un breve anuncio que llenó de emoción a todos los seguidores de esta serie inspirada en uno de los mejores videojuegos de la historia.

De tal manera, que ya solo queda estar al pendiente de los anuncios de la plataforma de streaming, para conocer cuándo dará inicio el rodaje. Te contamos los detalles.

¿Habrá una temporada 3 de The Last of Us?

¡Habrá más infectados! Si eres fan de The Last of Us , te urge enterarte que hoy se confirmó que sí habrá temporada 3 de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Aún hay mucho que contar acerca de esta historia apocalíptica, en la que una extraña enfermedad convierte en zombies a los seres humanos.

Aunque lo único que tenemos hasta ahora es un clip de apenas unos segundos en los que se puede leer la leyenda: “Temporada 3", definitivamente, los fans de la serie y del videojuego estarán seguros de que la espera no puede ser en vano, ¿cierto?

La primera temporada de The Last of Us estuvo inspirada en el videojuego homónimo, de 2013, de Sony Playstation. Sin embargo, la segunda temporada está basada en The Last of Us Part II, el cual se estrenó en 2020. No obstante, la historia era tan larga que Craig Mazin y Neil Druckmann, los creadores de la serie, decidieron dividir la historia en dos partes.

Por esta razón, sí habrá tres temporadas, pues la segunda etapa no concluirá con la historia que se vio en el videojuego.

¿Reemplazarán a Ellie en The Last of Us?

Hasta el momento, HBO y Max no han revelado ningún detalle acerca de la esperada tercera temporada de The Last of Us, por lo que aún no es posible asegurar que no existirá ningún cambio en cuanto al reparto de las primeras dos temporadas.

Sin embargo, miles de fans de la serie esperan que el reparto quede liderado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes lograron una mancuerna espectacular. Sin embargo, se sabe que los famosos que se suman a la segunda temporada inlcuyen a Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Danny Ramirez, Jeffrey Wright y Catherine O’Hara, entre otros.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

El estreno de la segunda temporada de The Last of Us está cada vez más cerca, pues esta segunda parte estará disponible en la plataforma de streaming de HBO, a partir del próximo 14 de abril.

¿Te lo vas a perder? Prepara las palomitas y prepárate para maratonear con la continuación de esta historia que nos dejó a todos en suspenso.

