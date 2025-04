Como Katy Perry; requisitos para viajar al espacio exterior con Blue Origin

Katy Perry se convirtió en una de las primeras mujeres en realizar un viaje al espacio turístico, un sueño que Blue Origin acaba de hacer realidad, Pero, ¿sabías que cualquier persona que cumpla los requisitos puede realizar un viaje espacial? Te contamos todos los detalles.

¿Cuándo viajó Katy Perry al espacio?

Este lunes 14 de abril, la famosa cantante estadunidense, Katy Perry , formó parte de la misión NS-31 de Blue Origin, que contó con la primera tripulación integrada exclusivamente por mujeres.

Entre las mujeres afortunadas que viajaron al espacio en una cápsula de Blue Origin se encontraban, además de la esposa de Orlando Bloom, Gayle King, Lauren Sánchez, la novia de Jeff Bezos; asimismo, viajó la científica espacial de la NASA Aisha Bowe, la productora de cine Kerianne Flynn y la científica investigadora en la astronáutica y activista Amanda Nguyen.

“Algún día, cuando seas mayor, ¿seguirás mirando hacia arriba con asombro? Sigo procesando este increíble viaje. Gracias, Blue Origin”, escribió Katy Perry en su cuenta de Instagram.

El viaje de Katy Perry al espacio duró apenas 8 minutos, pero se convirtió en una experiencia que la tripulación completa recordará para toda la vida. Pero, ¿sabías que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede viajar al espacio en Blue Origin?

¿Qué se necesita para hacer un viaje al espacio como Katy Perry?

A través de sus redes sociales, Katy Perry compartió con sus seguidores los detalles del vuelo espacial en el que participó. La famosa mostró imágenes de la cápsula de Blue Origin, la empresa propiedad de Jeff Bezos, en la que viajó al espacio.

“He soñado con ir al espacio durante 15 años y mañana ese sueño se hace realidad”, confesó Katy Perry, apenas unas horas antes de realizar su vuelo al espacio.

4 requisitos que cumplió Katy Perry para viajar al espacio con Blue Origin

Los requisitos con los que una persona debe de cumplir para viajar al espacio son los siguientes:

Pagar tu ticket para el vuelo: Aunque hasta el momento, Blue Origin no ha querido compartir el costo exacto de los viajes al espacio, se sabe que al hacer la reserva de tu ticket deberás de dejar un depósito de 150 mil dólares, el cual es totalmente reembolsable, en caso de que no se autorice tu viaje. Hasta el momento, Katy Perry no reveló cuánto le costó viajar al espacio.

Entrenamiento previo: Para viajar al espacio, Katy Perry debió de realizar un entrenamiento obligatorio que se lleva a cabo en las instalaciones de Blue Origin, en Texas.En dicho entrenamiento los futuros viajeros al espacio participarán en una preparación física, simulaciones de vuelo y aprenderán protocolos de seguridad.

Evaluaciones médicas: Es indispensable que la persona que pretende viajar al espacio en una cápsula de Blue Origin presente evaluaciones médicas; esto, para garantizar que puedan soportar las exigentes condiciones de vuelo.

Cumplir con el proceso: Los tripulantes deben estar disponibles para participar en todas las actividades que se realicen en los días previos al vuelo.

Por el momento, es posible que l mayor desafío para las personas que desean viajar al espacio como Katy Perry sea cubrir el costo del vuelo, pues se sabe que algunos competidores de Blue Origin como Virgin Galactic han ofrecido vuelos al espacio para turistas con costos de entre 200 mil y 450 mil dólares.

