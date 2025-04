Android 16: Cómo obtenerlo y lista de teléfonos y dispositivos Google Pixel compatibles

El nuevo sistema operativo Android 16 ya se encuentra disponible en su fase beta para un grupo específico de dispositivos. Esta versión incorpora funciones experimentales que pueden ser evaluadas antes del lanzamiento oficial. Para ello, Google habilitó diversos métodos para acceder a esta edición previa, ya sea desde un equipo físico o mediante herramientas virtuales.

Durante este periodo, los equipos compatibles reciben actualizaciones periódicas que permiten realizar pruebas sobre el comportamiento de las aplicaciones con la nueva plataforma. Los cambios se distribuyen mediante conexión inalámbrica, una vez que el dispositivo ha sido registrado en el programa oficial de pruebas.

¿Cuándo sale Android 16?

Android 16, la próxima versión del sistema operativo móvil de Google, está programada para su lanzamiento oficial en junio de 2025. Aunque la compañía no ha confirmado una fecha exacta, distintos informes indican que la versión estable podría estar disponible el 3 de junio.

La primera versión preliminar para desarrolladores se lanzó el 19 de noviembre de 2024, seguida de una segunda versión en diciembre del mismo año. La primera beta pública estuvo disponible a partir del 23 de enero de este año, y la tercera beta se lanzó el 13 de marzo.

¿Qué dispositivos Pixel pueden recibir Android 16?

El acceso a la versión beta de Android 16 se realiza mediante tres métodos principales: mediante un dispositivo Google Pixel, por medio del Android Emulator, o a través de una imagen genérica del sistema.

Para quienes optan por la opción directa, el registro en el programa beta se efectúa desde el portal oficial de Google. Tras completar la inscripción, el dispositivo comienza a recibir versiones OTA (Over The Air). Estas incluyen lanzamientos trimestrales conocidos como LPT (Platform Quarterly Releases). No es necesario borrar los datos existentes, aunque se recomienda respaldar la información.

Los equipos que pueden instalar la versión beta de Android 16 son:



Pixel 6, 6 Pro y 6a

Pixel 7, 7 Pro y 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8, 8 Pro y 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL y 9 Pro Fold

Otra opción es la instalación directa mediante herramientas como Android Flash Tool, útil para desarrolladores que requieren control total sobre sus pruebas. Las imágenes se encuentran disponibles en el sitio oficial de descargas de Pixel.

