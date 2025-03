Cinépolis lanza promoción de coleccionables a precios especiales desde 39 pesos

Cinépolis sorprendió a sus fans con una promoción especial de coleccionables a precios irresistibles que van desde 39 pesos hasta 850 pesos. En adn40 te damos todos los detalles sobre la oferta, que incluye más de 40 artículos únicos. Conoce precios, productos y cómo aprovechar esta oportunidad exclusiva para los amantes del cine y las colecciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué coleccionables ofrece Cinépolis y a qué precios?

La promoción arranca en 39 pesos con productos como:



El llavero promocional de Deadpool

El Vaso de Mean Girls

El Vaso de Demon Slayer 2024

Por 95 pesos, encuentras:



El vaso alto brillo de Godzilla & Kong

La cubeta metálica del Señor de los Anillos

El vaso de Ghostbusters

A 105 pesos, destacan Photocards de BTS Map of the Soul, Seventeen Be the Sun, TXT Sweet Mirage y Enhypen Fate. Subiendo a 115 pesos, están el llavero Minions, llavero Garfield, Palomera Momia y vaso Wicked.

Ger C/Google Maps La promoción arranca en 39 pesos con productos variados.

¿Qué incluye la oferta en rangos más altos?

Por 250 pesos, Cinépolis ofrece el Set Photocards Enhypen Pieces of Memories y el Photobook LE SSERAFIM On Off. A 299 pesos, las palomeras 3D incluyen:



Kung Fu Panda

Deadpool

La edición especial del 85 Aniversario de Batman

Por 350 pesos, consigues el Photobook Seventeen Going; a 450 pesos, el Deco Kit TXT; y a 550 pesos, el Set BTS Map of the Soul.

Los sets más exclusivos, como Seventeen Be The Sun y TXT Sweet Mirage, cuestan 650 pesos, mientras que el Photobook BTS Beyond the Stage llega a 730 pesos. Finalmente, el Set BTS Permission to Dance, lo dejaron a 850 pesos.

¿Cuándo y dónde comprar estos coleccionables?

Cinépolis no oficializó la fecha ni los cines participantes. La disponibilidad dependerá de cada complejo, con límite de un artículo por persona, sin producto incluido. Sigue las redes de Cinépolis o pregunta en la dulcería para no perderte la oferta.

¿Cómo aprovechar la promoción?

Prepárate para visitar tu cine favorito y asegura tu coleccionable desde 39 pesos. ¡La oportunidad volará rápido!

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos