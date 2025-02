Influencer rusa pide a Claudia Sheinbaum nacionalidad mexicana como regalo de cumpleaños y se vuelve viral

Un solicitud de una mujer rusa ha capturado la atención de las redes sociales. Se trata de la influencer conocida como Lubasha, quien pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , la nacionalidad mexicana como regalo de cumpleaños. Esta petición no solo ha generado interés en el público general sino que también ha desatado una ola de comentarios y reacciones de los internautas.

Lubasha, famosa por su contenido relacionado con México en TikTok, expresó su deseo a través de un video que rápidamente se volvió viral. En él, manifiesta su amor por el país y su cultura. El video superó los tres millones de reproducciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

“Hola, este video es para Claudia Sheinbaum. Si tú no eres Claudia Sheinbaum, puedes pasar al siguiente video. Bueno, Claudia, ya que usted es Presidenta de México, le quiero pedir un favor. Ya se lo pedí al presidente anterior, pero esa es otra historia. Quiero pedirle papeles mexicanos para mi cumpleaños, el 13 de julio y si no me va a dar mis papeles me voy a poner muy triste. Probablemente voy a llorar y no sé qué voy a hacer más, pero voy a hacer algo”, comentó.

La influencer, quien lleva algún tiempo residiendo en Guanajuato, invitó a sus seguidores a etiquetar a la mandataria en las redes sociales para asegurarse de que esté al tanto de su petición.

El gesto provocó diversas reacciones en los internautas, algunos se mostraron de acuerdo y otros no tanto.

“La cambiamos por Ángela Aguilar”, “Ahorita no joven, ya estamos completos”, “Ahorita no andamos haciendo favores”, “Cadena para etiquetar a Claudia Sheinbaum"; se lee entre los comentarios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.