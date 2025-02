Mexicano envió 2 millones de pesos desde EUA para cumplir un sueño, pero su familia lo malgastó; caso viral

Un hombre mexicano radicado en Estados Unidos sufrió un duro golpe de desilusión tras descubrir que los más de 2 millones de pesos que envió a su familia, con el propósito de construir una casa, fueron malgastados. La historia ha conmovido a las redes sociales y desatado una serie de reacciones por parte de internautas, quienes expresan indignación ante lo sucedido.

A través de un video que se ha viralizado en TikTok, Kevin Sánchez narró que cada que podía enviaba los recursos para hacer realidad el sueño de tener una casa propia en su comunidad. El joven tenía la esperanza de que el dinero fuera utilizado para la construcción, confiaba en que los recursos serían bien administrados por su mamá y sus seres queridos.

Sin embargo, al regresar a México, descubrió con sorpresa y decepción que su familia había gastado todo el dinero sin cumplir con la promesa hecha.

“Le estuve mandando durante tres años a mi mamá, mes con mes (...) Lo único que hizo fue comprarme el terreno, yo me regreso a México esperando ver mi patrimonio hecho, miren todo mi esfuerzo le valió, no le importó, absolutamente nada hizo, ni siquiera metió nada de material”, comentó.

La desilusión de Kevin fue aún mayor contó que ni su madre ni sus hermanos le dieron explicaciones, cortaron comunicación con él y lo corrieron de la casa.

“Yo confiaba en mi mamá y así me pagó, se lo gastó todo. Ahorita no quiere ni siquiera contestarme las llamadas, no me contesta los mensajes, fui a su casa y me corrió; mis hermanos no me quieren ver porque entre todos se lo gastaron”, señaló.

Por último exhortó a otros migrantes a no enviar dinero a sus familiares, y en caso de hacerlo, transferirlo a alguien de su mayor confianza.

Este caso demuestra las dificultades que enfrentan muchas personas migrantes que envían remesas a su país de origen con la esperanza de mejorar su calidad de vida.

