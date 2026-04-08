Muere Melchor Peredo, pilar del muralismo mexicano en Veracruz

El muralismo mexicano perdió una de sus figuras más emblemáticas tras la muerte de Melchor Peredo García en Xalapa, Veracruz. La sensible noticia la confirmó su esposa, Lourdes Hernández Quiñones, quien detalló que el artista pereció la madrugada de hoy 8 de abril del 2026, marcando el fin del movimiento vinculado a los grandes maestros del siglo XX.

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En su legado se quedan más de 30 murales centrados en temas históricos y sociales, ubicados principalmente en Veracruz, donde perpetuó una tradición artística que moldeó la identidad cultural de México.

¿Quién fue Melchor Peredo?

Fue un muralista mexicano que se distinguió como uno de los últimos herederos del movimiento iniciado por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Por ello las obras de Melchor Peredo tendieron un puente entre el periodo clásico y las nuevas generaciones, ya que su importancia radicaba en preservar la esencia narrativa del muralismo con nuevas técnicas. Especialistas de la rama lo consideran como una figura clave para comprender parte de la evolución del arte en México.

Formación artística de Melchor Peredo

Estudió en la Academia de San Carlos y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" donde trabajó directamente con David Alfaro Siqueiros en un taller, lo que influyó en su estilo y técnica permitiéndole dominar los métodos tradicionales y llevándolo al camino del muralismo.

Obras principales

Los murales del Palacio de Gobierno de Veracruz

Las obras en la Universidad de Veracruz

Intervenciones en espacios públicos de Francia y Estados Unidos

Legado que deja en México

El legado de Peredo incluye:



Más de 30 murales con enfoque histórico y social

El libro Xalapa: reducto de la revolución muralista mexicana

Difusión del muralismo en Veracruz

Esto fue lo que hizo Melchor Peredo durante sus últimos días

El artista se mantuvo hasta el último día de su vida activo; participó en diversas actividades y continúo promoviendo el muralismo como herramienta educativa en Veracruz.

Su partida deja no solo un hueco en sus familiares, amigos y el arte mexicano, también en el estado donde era conocido como "el maestro" por su apoyo a la comunidad.