¿Mixología? En el Vive Latino fue Mexología con cerveza Indio

Desde 2011, la cerveza Indio se ha consolidado como la bebida oficial del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, acompañando a miles de asistentes en uno de los eventos más emblemáticos de la escena musical en México y Latinoamérica.

En su edición 2026, realizada el 14 y 15 de marzo, la marca apostó por una de sus propuestas más ambiciosas: “Mexología”, una experiencia que llevó la personalización de bebidas a otro nivel dentro del festival.

La iniciativa no solo destacó por su tamaño dentro del evento, sino por la forma en que conectó con las nuevas tendencias de consumo, donde la experimentación y la mezcla de sabores juegan un papel clave en la forma de disfrutar bebidas.

Mexología: sabor mexicano en cada mezcla

La propuesta de Indio retomó la tradición mexicana de combinar sabores, incorporando ingredientes como jamaica, mango, guanábana y chile chiltepín para crear mezclas únicas con cerveza.

Estas combinaciones permitieron explorar contrastes entre lo dulce, lo amargo y lo picante, generando una experiencia distinta a la del consumo tradicional de cerveza. De hecho en el mundo de la mixología pocas veces se toman en cuenta bebidas como la cerveza, lo que convierte a Indio en uno de las marcas arriesgadas que se animan a explorar caminos nuevos.

Además, el concepto de Mexología buscó resaltar la riqueza gastronómica del país, trasladándola a un formato accesible y dinámico dentro de un festival, con sabores que ya conocemos.

Una experiencia que evoluciona con el público

El Vive Latino, con casi tres décadas de historia, se ha posicionado como un espacio donde convergen música, identidad y diversidad cultural, y marcas como Indio han evolucionado al mismo tiempo.

En este contexto, la apuesta por experiencias personalizadas responde a una audiencia que busca propuestas innovadoras y que sean agradables para recordar, especialmente en eventos masivos donde el entretenimiento va más allá de los escenarios.

Con Mexología, la cerveza Indio no solo reafirmó su vínculo con el festival, también planteó nuevas formas de disfrutar la cerveza, alineadas con la creatividad y la cultura mexicana contemporánea.

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