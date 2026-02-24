Es oficial: Kill Bill regresa al cine en versión extendida y sin censura; fechas y detalles

¡La nostalgia invade a los cinéfilos dosmileros! Más de dos décadas después, los fans de la exitosa cinta de Quentin Tarantino, Kill Bill, podrán disfrutar en los cines de la versión extendida que dura más de cuatro horas. ¿Estás listo para ver esta cinta sin censura?

En adn Noticias, te contamos todos los detalles, fechas de estreno y cines en los que podrás disfrutar de esta cinta protagonizada por Uma Thurman.

¿Cuándo se estrena la versión extendida de Kill Bill?

¡Prepárate! La versión extendida, “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, es un largometraje que dura 4 horas y media y consiste en una versión que reúne las dos versiones en las que se dividió la historia.

Es decir, que los fans podrán disfrutar de toda la acción de la cinta clásica de 2003, su continuación de 2004 y material inédito. Aparta la fecha porque la versión extendida de Kill Bill llegó a las salas de cine en México, a partir del 19 de febrero.

¿Dónde puedo ver Kill Bill versión extendida?

La versión extendida se presentará en diversas salas de la cadena Cinépolis. Lo mejor de todo es que la cadena preparó una postal de colección, la cual se le ve a entregar a los fans, pero no lo olvides ¡solo hasta agotar existencias!

¿Qué habrá en la versión extendida de Kill Bill?

Lo más interesante de esta nueva versión extendida de Kill Bill, es que los fans podrán ver por primera vez esta cinta con la narrativa propuesta por Quentin Tarantino desde el principio.

En esta película de culto, la protagonista, conocida como La Novia, busca vengarse de su ex, Bill. Sin embargo, para lograrlo, deberá de enfrentar a un grupo de asesinas experimentadas. Esto es lo que podrás ver en esta versió extendida:

Secuencia animada inédita : Más de siete minutos de animación que no aparecieron en los estrenos comerciales.

: Más de siete minutos de animación que no aparecieron en los estrenos comerciales. Batalla de los “Crazy 88” a color : La icónica escena se proyectará completamente a color, distinta a la original en blanco y negro.

: La icónica escena se proyectará completamente a color, distinta a la original en blanco y negro. Narrativa integral: Se eliminan resúmenes y fragmentos añadidos, manteniendo la estructura y ritmo pensados por el director.

¿Te imaginas? Esta es tu mejor oportunidad para disfrutar de la película Kill Bill tal y como su creador la pensó.

