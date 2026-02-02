Cost Plus Drugs: ¿Cómo funciona la farmacia online en EUA que te permite ahorrar en tu factura de medicinas?

Cost Plus Drugs se está convirtiendo muy rápidamente en una alternativa asequible para miles de estadounidenses que requieren medicamentos de altos costos y desean ahorrar un poco de dinero mes a mes en sus facturas. Es probable que hayas escuchado hablar de ella ya que detrás de esta farmacia online se encuentra el multimillonario e integrante de Shark Tank, Mark Cuban.

El negocio tal y como el propio Cuban explica es ofrecer medicamentos a precios reducidos con un modelo de costos “a la vista” en lo que se enfocan en mostrar cuánto cuesta el fármaco, cuánto cobra la empresa y cuánto se paga por envío. Su promesa no se basa en cupones ni en “ofertas del día”, sino en recortar intermediarios y negociar directamente para llegar a un precio más bajo para el paciente.

Let us put it this way….



As flu cases surge, Cost Plus Drugs is partnering with @genentech to help expand access to XOFLUZA, with clear, upfront pricing at $50 for eligible patients.



➕ https://t.co/3XUkAcxoLX



➡️ Visit https://t.co/DbEuAF0oOt to sign up and learn more.



ℹ️… pic.twitter.com/XuSPGqFesB — Mark Cuban Cost Plus Drug Company (@costplusdrugs) February 2, 2026

La idea central de Cost Plus Drugs es que, en muchos casos, el precio en mostrador se infla por la cadena de intermediarios del sistema (incluidos administradores de beneficios farmacéuticos), y que una operación digital puede evitar parte de esa fricción. En su propio sitio, la compañía explica que sus precios reflejan el costo real desde el fabricante hasta el paciente y que detallan lo que cobran para mantener el negocio, además del costo de preparar y enviar el pedido.

En la práctica, el usuario entra al sitio, crea una cuenta y hace que su médico envíe la receta para que quede vinculada a su perfil. Cuando la receta está lista, el “pharmacy partner” de Cost Plus Drugs notifica al paciente para completar el checkout y recibir el envío a domicilio. La empresa señala que no necesitas seguro para registrarte y recibir medicinas, aunque sí permite usar seguros de receta de ciertos proveedores (una lista que va ampliándose).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo ahorras dinero al comprar medicamentos con Cost Plus?

Cost Plus Drugs cuenta con un catálogo de medicamentos disponibles a los cuales puedes acceder mediante una receta médica. Sin embargo, a diferencia de otras farmacias, debido a su modelo de negocios su principal foco está en medicamentos genéricos que ofrecen un resultado igual al de marcas reconocidas, pero a un precio mucho más bajo.

A esto se suma también el hecho de que cuentan con un porcentaje de ganancias fijo del 15% sobre lo que ellos pagan por el medicamento. Esto se traduce en que cuenta con un margen de ganancia que no se ve afectado por la demanda o por lo costoso que pueda llegar a ser un medicamento en específico, tal y como ocurre con los fármacos oncológicos.

Detallan que el único monto adicional que pueden ver reflejado los clientes en su facturación es el correspondiente al delivery el cual en Estados Unidos continental, tiene un costo de $5 dólares en su modalidad estándar y $15 dólares en modalidad expedita. Por su parte, ubicaciones como Alaska y Hawái cuentan con costos fijos de $25 dólares por entrega.

¿Cuánto dinero puedes llegar a ahorrar al utilizar Cost Plus Drugs en lugar de una farmacia tradicional?

El potencial de ahorro depende del medicamento y de si la persona paga en efectivo, tiene deducible alto o enfrenta copagos elevados, pero el “por qué” es verificable.

Existen casos concretos que pueden ayudar a dimensionar el impacto del ahorro que pueden experimentar los clientes. Uno de ellos es el de la insulina, cuyo tratamientos (consistente en unos 12 viales) que puede conseguirse en unos $170 dólares en Cost Plus. Por su parte en otras cadenas de farmacias 1 vial de insulina puede conseguirse en un promedio de $35 dólares, lo que equivale en uno $420 dólares por un tratamiento equivalente.

En un momento en que surtir una receta puede convertirse en un golpe al presupuesto familiar, la clave está en comparar antes de pagar: el mismo tratamiento puede variar drásticamente de precio según la farmacia, el seguro, el deducible y los intermediarios involucrados. Cost Plus Drugs apuesta por un modelo transparente y 100% online que te deja ver el costo del medicamento y los cargos asociados, lo que facilita detectar cuándo conviene pagar de tu bolsillo en vez de aceptar un precio inflado en mostrador.