xAI busca escritores: paga hasta $125 dólares por hora para entrenar a Grok

xAI, la compañía de Elon Musk detrás de la IA Grok, abrió una vacante para reclutar escritores capaces de evaluar, refinar y crear textos de nivel alto con el objetivo de mejorar el desempeño del chatbot. En la oferta, la empresa promete una compensación de hasta $125 dólares por hora (según especialidad, experiencia y ubicación), un monto que está llamando la atención de la industria creativa y tecnológica en Estados Unidos.

El puesto se llama “Writing Specialist” y, según la descripción, el trabajo consiste en usar software interno para etiquetar anotar y corregir textos generados por IA, buscando mayor claridad, estructura, interés y precisión según el tipo de contenido. También se pide colaborar con ingenieros y otros especialistas para diseñar tareas que hagan avanzar la habilidad de escritura de Grok, además de mejorar procesos y cambiar de enfoque cuando el proyecto lo requiera.

Para poder optar a este tipo de cargo, xAI exige inglés impecable y la capacidad de evaluar y mejorar texto generado por IA en lectura, lógica, gramática, consistencia, estilo, creatividad y calidad narrativa. El anuncio insiste en atención al detalle y en el uso de guías de estilo y fuentes de referencia para anotar con precisión, además de habilidades editoriales y comunicación sobresaliente.

Un punto clave es que el candidato debe calificar en al menos una “especialidad de escritura” y entregar pruebas verificables como por ejemplo, datos de publicación y referencias comprobables. Advierten que las afirmaciones no verificables o “cubiertas por acuerdos de confidencialidad” pueden implicar rechazo automático e incluso impedir que la persona vuelva a postularse.

El rango de pago publicado es de $40 a $125 dólares por hora para candidatos en Estados Unidos, y depende de especialidad, experiencia, habilidades, educación, ubicación y calificaciones. Además, xAI indica que no puede contratar en Wyoming ni Illinois por el momento, además de que no ofrecen patrocinio de visa. Si se trabaja con equipo personal, se solicita una computadora compatible (Chromebook, Mac con macOS 11 o superior, o Windows 10 o superior).

La oferta de empleo establece además que dependiendo de la ubicación del candidato, este además del sueldo también podría recibir beneficios médicos. No obstante, aclaran que esto solo está disponible para aquellos que cuenten con un horario de jornada completa.

Estos son los requisitos detallados por especialidad (debes cumplir los de al menos una):

Ficción creativa (prosa) : cumplir al menos 2; contratos verificables con editoriales grandes, ventas de novelas superiores a 50,000 unidades (sin promociones gratis), 10 o más cuentos en medios importantes, reconocimiento en premios (como finalista Hugo o Nebula, o equivalente), o aclamación crítica (reseñas destacadas en Publishers Weekly, o The New York Times Book Review).

: cumplir al menos 2; contratos verificables con editoriales grandes, ventas de novelas superiores a 50,000 unidades (sin promociones gratis), 10 o más cuentos en medios importantes, reconocimiento en premios (como finalista Hugo o Nebula, o equivalente), o aclamación crítica (reseñas destacadas en Publishers Weekly, o The New York Times Book Review). Guion : cumplir 1 o más; créditos de autoría en al menos 2 películas distribuidas por grandes estudios o plataformas como Warner Bros., Netflix, HBO o Disney, o bien créditos en 10 episodios producidos (o 10 millones de visualizaciones agregadas en plataformas como YouTube), o nominaciones/premios/finalista en Academy Awards, Emmy, premios del gremio de guionistas o becas reconocidas como Nicholl Fellowship.

: cumplir 1 o más; créditos de autoría en al menos 2 películas distribuidas por grandes estudios o plataformas como Warner Bros., Netflix, HBO o Disney, o bien créditos en 10 episodios producidos (o 10 millones de visualizaciones agregadas en plataformas como YouTube), o nominaciones/premios/finalista en Academy Awards, Emmy, premios del gremio de guionistas o becas reconocidas como Nicholl Fellowship. Escritura para videojuegos : 5 o más años de experiencia, portafolio público con narrativa ramificada y diálogos, impacto medible, y créditos publicados en juegos notables.

: 5 o más años de experiencia, portafolio público con narrativa ramificada y diálogos, impacto medible, y créditos publicados en juegos notables. Redacción técnica : 5 o más años, portafolio público con impacto medible (por ejemplo, reducción de solicitudes de soporte de 20% o más), certificación profesional equivalente, y licenciatura o superior en áreas afines.

: 5 o más años, portafolio público con impacto medible (por ejemplo, reducción de solicitudes de soporte de 20% o más), certificación profesional equivalente, y licenciatura o superior en áreas afines. No ficción : 5 o más años de experiencia escribiendo, 3 o más libros publicados con éxito comercial y/o reconocimiento crítico, portafolio público, y premios, fondos o membresías profesionales; licenciatura o superior preferida.

: 5 o más años de experiencia escribiendo, 3 o más libros publicados con éxito comercial y/o reconocimiento crítico, portafolio público, y premios, fondos o membresías profesionales; licenciatura o superior preferida. Periodismo : 5 o más años, experiencia en investigación o reportajes a profundidad, portafolio público con trabajos firmados en medios grandes (por ejemplo, NYT o BBC) y métricas, premios o citas, y licenciatura o superior.

: 5 o más años, experiencia en investigación o reportajes a profundidad, portafolio público con trabajos firmados en medios grandes (por ejemplo, NYT o BBC) y métricas, premios o citas, y licenciatura o superior. Redacción publicitaria : 5 o más años con campañas de alto impacto, dominio de anuncios, correo, páginas de aterrizaje y redes sociales, rol sénior (estratega de contenido, jefe de textos o redactor de marketing), portafolio público con resultados cuantificados (por ejemplo, +30% en conversiones), y licenciatura o superior.

: 5 o más años con campañas de alto impacto, dominio de anuncios, correo, páginas de aterrizaje y redes sociales, rol sénior (estratega de contenido, jefe de textos o redactor de marketing), portafolio público con resultados cuantificados (por ejemplo, +30% en conversiones), y licenciatura o superior. Redacción web (SEO): 5 o más años, evidencia de crecimiento orgánico e interés del público con SEO, experiencia en el ciclo completo, portafolio con impacto medible, certificaciones (por ejemplo, Google Analytics o SEMrush) y licenciatura o superior.

El interés de xAI en contratar mano de obra calificada en la generación de contenido demuestra que si bien la IA ha logrado mejorar a pasos agigantados, aún no está a la par de un ser humano en lo que respecta a la creatividad.