Hombre de Pensilvania asesina a su esposa por no tener lista su comida

Un hombre en Pensilvania fue sentenciado a dos cadenas perpetuas por matar a su esposa y a su tía luego de una discusión familiar por quién debía preparar la cena. Durante el incidente también disparó a su hijo en el estómago, pero sobrevivió.

El hecho ocurrió el 5 de octubre de 2025 y el agresor fue identificado como Payano‑Sánchez, quien protagonizó un ataque mortal contra su esposa, Ana Gutiérrez‑Cedano, de 59 años, y la tía de ella, Dominga Cedano‑Cedano, de 74 años.

Dos niños, de 2 y 7 años, también estaban dentro de la residencia en el momento del tiroteo, pero resultaron ilesos.

El acusado se entregó a las autoridades y enfrenta múltiples cargos, incluyendo homicidio criminal y homicidio criminal intentado. La fiscalía solicitó que cumpla dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, además de penas adicionales por otros cargos relacionados con el ataque.

Una discusión por la cena que terminó en tragedia

Durante la audiencia, el acusado reconoció los hechos y expresó arrepentimiento por lo ocurrido, aunque asumió que debía enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Lancaster publicó una nota del caso en el que describió que Payano-Sánchez, a través de un intérprete, no pudo explicar por qué la discusión se salió de control, pero deseó paz para ellas. "Necesito enfrentar lo que la ley me está imponiendo", dijo.

La hija de Cedano-Cedano leyó en otra carta que la muerte de su madre "dejó un vacío que nunca podrá llenarse". “Nuestra familia cargará con este trauma por el resto de nuestras vidas”, escribió la hija de Cedano-Cedano.

La comunidad local se mostró consternada ante la violencia y la pérdida de las víctimas, destacando cómo un problema aparentemente menor dentro de un hogar puede derivar en una tragedia irreversible.