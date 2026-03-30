Plaga de moscas “come ojos” invade zonas de California

Una inusual plaga de moscas conocidas como “come ojos” ha comenzado a extenderse en algunas zonas de Estados Unidos durante la primavera, especialmente en California, generando preocupación entre residentes por sus molestos ataques.

Se trata de insectos extremadamente pequeños que suelen acercarse al rostro y picar alrededor de los ojos y la piel expuesta, causando irritación y molestias tanto en personas como en animales.

Autoridades locales y expertos en control de plagas han emitido alertas ante el aumento repentino de estos insectos, que han aparecido en números mucho mayores de lo habitual para esta época calurosa del año.

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¿Qué son las moscas “come ojos” y por qué aparecen en California?

Estas moscas pertenecen a especies pequeñas como las llamadas moscas negras o “black flies”, conocidas por atacar zonas sensibles del cuerpo como ojos, cuello y rostro.

En regiones como el sur de California, especialmente en áreas cercanas a ríos y montañas, se ha reportado un aumento significativo de estos insectos, que pueden provocar picaduras dolorosas, enrojecimiento e incluso reacciones alérgicas en algunos casos.

El incremento está relacionado con factores climáticos. Expertos señalan que temperaturas más cálidas de lo normal y el aumento del flujo de agua por deshielo han creado condiciones ideales para su reproducción.

Aunque su presencia resulta muy molesta, las autoridades indican que estas moscas no transmiten enfermedades en las zonas afectadas, aunque sí pueden causar inflamación y picazón persistente.

Qué hacer ante la presencia de estas moscas “come ojos”

Ante la proliferación de estos insectos, especialistas recomiendan tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de picaduras, especialmente durante actividades al aire libre.

El uso de repelentes, ropa de manga larga y protección facial puede ayudar a evitar el contacto directo, ya que estos insectos suelen concentrarse en áreas descubiertas del rostro.

También se aconseja evitar zonas cercanas a corrientes de agua en horas de mayor actividad, ya que es allí donde estas moscas suelen reproducirse y desplazarse hacia comunidades cercanas.

Las autoridades continúan trabajando en el control de las larvas en ríos y canales, pero advierten que la presencia de estas moscas podría mantenerse durante varias semanas mientras persistan las condiciones favorables.

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