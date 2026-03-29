Disfruta de tus vacaciones de Semana Santa en Estados Unidos sin sufrir de malestar de estómago

Las vacaciones de Semana Santa 2026 en Estados Unidos prometen diversión con destinos como playas de Florida, viajes a otros países, procesiones en Texas y más, pero muchos regresan con malestares estomacales debido a las comidas que se ingieren o a los malos hábitos tras salir de la rutina.

Varios expertos alertan sobre el riesgo de indigestiones por cambios en la rutina alimenticia que se puede generar al vacacionar, por lo que se debe estar atento en todo momento al cuidado digestivo para evitar males mayores.

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Aumento de problemas de estómago en vacaciones

Durante épocas de vacaciones, como Semana Santa, los gastroenterólogos observan un pico en consultas por dolores estomacales, hinchazón y diarrea, similar a lo reportado por el doctor Ramiro Heredia del Hospital de Clínicas José de San Martín . El médico clínico explica que el exceso calórico de comidas abundantes, grasas y horarios irregulares crea una "tormenta perfecta" para el sistema digestivo, enlenteciendo el vaciamiento gástrico.

Según Mayo Clinic, la diarrea del viajero afecta al 30-70 % de turistas por bacterias en agua o alimentos contaminados, sumado al estrés y cambios dietéticos. En vacaciones, se come rápido sin pausas, ignorando que el estómago tarda 20 minutos en saciarse, como detalla Ignacio Gutiérrez Magaldi de la Clínica Reina Fabiola.

El CDC confirmó que en EE.UU., buffets y comidas callejeras elevan riesgos de forma significativa cuando se eleva la cantidad de personas que consumen.

Lugares y prácticas que exacerban malestares estomacales

En Semana Santa 2026, destinos hispanos como Miami, Nueva Orleans o San Antonio ven multitudes en ferias y playas, donde la comida frita, mariscos crudos y refrescos abundan, triplicando bacterias por calor.

Cruceros por el Caribe desde Florida lideran brotes gastrointestinales por CDC, con vómitos afectando a más del 3 % de pasajeros en promedio.

Prácticas riesgosas incluyen buffets tibios, hielo de agua no filtrada y frutas precortadas, según Houston Methodist.

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En resorts de Orlando o Las Vegas, así como en muchos lugares en donde las personas van a pasar tiempo de esparcimiento, el alcohol suele ser el principal enemigo, causando deshidratación e irritando mucosa gástrica. Es una de las prácticas que la OMS llama a evitar por el exceso etílico y el reflujo.

Por otro lado, comidas tardías son muy comunes en épocas de vacaciones, lo que altera ritmos intestinales y puede causar estreñimiento o distensión en 70 % de viajeros, según Enterogermina.

Cuidados esenciales para proteger el estómago

Para disfrutar Semana Santa sin riesgos, expertos recomiendan "probar todo, pero poco". Eso implica porciones pequeñas, masticar lento y pausas entre platos, como sugiere Gutiérrez Magaldi. Elegir alimentos calientes y bien cocidos, evitando crudos o fritos.

La hidratación es clave; se bebe beber agua embotellada, infusiones como manzanilla antes/durante comidas, evitando carbonatadas.

CDC insiste, además, en lavar las manos y no emplear hielo que se sospeche que no es de agua filtrada. Por otro lado, ayuda llevar probióticos o loperamida para emergencias, pero siempre contando con el aval de un médico.

Caminar 10-20 min post-comida tiende a ser un aliado para aliviar la pesadez .

Todos los hábitos descritos permiten saborear los platillos más sabrosos y disfrutar plenamente las vacaciones de Semana Santa pero desde el marco de la prudencia y el cuidado estomacal, que al final es lo más importante.