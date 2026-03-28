Descubre el viaje ideal que debes hacer en las vacaciones de Semana Santa desde Estados Unidos

Para las vacaciones de Semana Santa 2026 , el viaje ideal desde Estados Unidos pasa por Los Roques, el archipiélago venezolano que cada vez gana mayor popularidad por las ofertas gastronómicas y de alojamiento que se ofrecen por precios asequibles.

Este Parque Nacional abarca 225.153 hectáreas de cayos coralinos, manglares y arrecifes. Con más de 40 cayos como Gran Roque, Francisquí y Noronquí, ofrece un escape virgen a solo 166 km de La Guaira, accesible en 45 minutos de vuelo desde Caracas.

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Ventajas preciosas del viaje a Los Roques en Semana Santa

Los Roques destaca por sus precios competitivos frente a rivales caribeños. Paquetes de 3 días y 2 noches en posadas full pensión cuestan desde $576 por persona, subiendo a $614 fines de semana, válidos hasta marzo 2026. Vuelos ida y vuelta: $215-$385, más $50 entrada al parque y $80 por noche la posada básica.

Comparado con Aruba o Cancún , donde hoteles todo incluido superan $1.000 por persona en temporada alta, aquí ahorras hasta 50 % en un spot exclusivo.

En Semana Santa, el flujo de visitantes crece, pero la capacidad limitada asegura tranquilidad; en 2023 alcanzó 100 % ocupación como destino top. Desde Estados Unidos, se tendría que volar a Caracas en vuelo directo con conexión a Los Roques en el mismo paquete.

Además, para mejorar la experiencia se podría añadir excursiones en peñero a cayos por $40 por persona, incluyendo snorkel.

Actividades imperdibles en el Archipiélago de Los Roques

Si concretas el viaje, es indispensable visitar playas famosas como Cayo de Agua, que es un banco de arena icónico elegido por National Geographic entre las mejores del mundo por su espejo turquesa y vida marina.

En Crasquí, a 30 minutos de Gran Roque, puedes nadar entre corales, estrellas de mar y peces coloridos; ideal para snorkel en aguas cristalinas.

Francisquí y Madrisquí son perfectas para windsurf, kayak o relax familiar con restaurantes locales.

Dos Mosquises, con criadero de tortugas marinas, senderos interpretativos y avistamiento de 92 aves también suele ser un lugar muy visitado. Además, si se desea una experiencia más relajante, subir al Faro Holandés en Gran Roque suele ser la mejor opción para presenciar atardeceres de primera.

Para observar delfines, tortugas y 57 especies de corales vale ir a praderas de Thalassia.

Famosos Rendidos al Encanto de Los Roques

Los Roques han seducido a celebridades que buscan privacidad y buenas vacaciones. Alejandro Fernández, "El Potrillo", lo llamó "ecosistema fuera de serie" en Instagram, destacando su gente y belleza tras visitarlo pre-concierto en Caracas. Harrison Ford fue otro que paseó incognito por Gran Roque alguna vez.

Luis Miguel se bronceó allí; Iker Casillas festejó con yate y posada; Gerard Depardieu, Franco de Vita, Ricardo Montaner, Gustavo Cerati han admirado sus paisajes.

Preparativos para las vacaciones de Semana Santa