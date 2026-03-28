Alerta climática ante la ola de calor que ha derretido miles de kilómetros de hielo en el Ártico

El Ártico enfrenta una alerta climática sin precedentes en este mes de marzo de 2026 debido a que su hielo marino alcanzó un máximo invernal de solo 14.29 millones de kilómetros cuadrados, empatado con el récord bajo de 2025, según el NSIDC y NASA.

Esta pérdida equivale a 1.36 millones de km² menos que el promedio de 1981-2010, un área que representa casi tres veces más que el área del estado de California.

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El fenómeno se ha estado acelerando por una ola de calor que ha elevado temperaturas en el extremo norte, reduciendo la formación de hielo nuevo y adelgazando notablemente el ya existente, especialmente en el Mar de Barents y Okhotsk.

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Causas del derretimiento de hielo en el Ártico

El derretimiento se debe principalmente al calentamiento global impulsado por emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta a un ritmo acelerado en el Ártico -hasta cuatro veces más rápido que el promedio global-.

Menos hielo refleja menos rayos solares, absorbiendo más calor en el océano y creando un ciclo vicioso. Antecedentes muestran una tendencia descendente desde 1979. Los mínimos de verano caen un 12.6 % por década, con proyecciones de veranos sin hielo para 2030-2050 si no se actúa. En 2026, el pico invernal confirma esta racha, cayendo en el segundo año consecutivo en mínimo histórico.

Actualmente, el mes de marzo de 2026 marca récords de calor en los cinco continentes, con anomalías de hasta 19°C en Asia, México y EE.UU., mientras el Ártico pierde hielo invernal.

Medidas en marcha contra el riesgo climático

Gobiernos y organizaciones están impulsando medidas como el Acuerdo de París , que buscan limitar el calentamiento a 1.5°C mediante reducción de emisiones. Incluso, se están implementando experimentos innovadores como bombear agua marina para espesar hielo en el invierno para buscar prolongar la supervivencia en el Ártico.

La NOAA y NASA monitorean vía satélites, mientras la UE y EE.UU. invierten en energías renovables y protección de rutas árticas.

El derretimiento amenaza fauna como osos polares y focas por pérdida de hábitat y libera metano que acelera el calentamiento. Globalmente, sube el nivel del mar, intensifica olas de calor, inundaciones y tormentas extremas en el hemisferio norte.

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La situación en el Ártico no se revertirá pronto sin acciones globales inmediatas; científicos como Walt Meier del NSIDC ven un "descenso constante" que podría llevar a veranos sin hielo en décadas. Las condiciones actuales indican irreversibilidad a corto plazo, pero reducciones agresivas de emisiones podrían estabilizarlo a largo plazo.