De la calle al cielo: Taxis aéreos inician operaciones en EUA

El transporte en Estados Unidos está a punto de cambiar con la llegada de los taxis aéreos eléctricos, una tecnología que promete reducir los tiempos de traslado en ciudades con alta congestión. Las primeras operaciones están previstas para el verano de 2026 en rutas limitadas.

Empresas del sector aeroespacial trabajan en el desarrollo de aeronaves capaces de despegar y aterrizar de forma vertical, lo que elimina la necesidad de aeropuertos tradicionales y facilita su integración en entornos urbanos.

Aunque no existe una lista definitiva de ciudades donde operarán los taxis aéreos eléctricos en su fase inicial, las autoridades y empresas del sector han identificado varias zonas clave para las primeras pruebas y despliegues, entre ellas Nueva York.

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¿Cómo funcionarán los taxis aéreos?

Los nuevos taxis aéreos utilizan tecnología eVTOL, un sistema que permite el despegue vertical mediante motores eléctricos y múltiples hélices. Este diseño reduce el ruido y las emisiones en comparación con los helicópteros convencionales.

Las aeronaves están pensadas para trayectos cortos dentro de ciudades o entre áreas cercanas, lo que permitirá conectar puntos clave en minutos. Además, operarán desde plataformas especiales ubicadas en zonas urbanas.

En la fase inicial, los vuelos estarán disponibles en ciudades seleccionadas donde ya se preparan pruebas operativas y adecuaciones de infraestructura para este tipo de transporte.

Taxis aéreos: un servicio premium

El servicio comenzará como una opción de costo elevado, orientada a usuarios que buscan rapidez, aunque se espera que los precios bajen con el tiempo a medida que la tecnología se expanda.

Además, el lanzamiento de los taxis aéreos no será masivo. Las autoridades han optado por una implementación gradual para evaluar el desempeño de las aeronaves y la aceptación del público.

Las pruebas permitirán medir factores como seguridad, eficiencia y capacidad operativa antes de ampliar el servicio a más ciudades en los próximos años.

Asimismo, esta tecnología podría utilizarse en emergencias médicas, logística y conexiones rápidas entre regiones, ampliando su impacto en distintos sectores.

La introducción de taxis aéreos eléctricos marca un paso clave hacia una nueva forma de movilidad urbana, en la que el transporte aéreo podría convertirse en parte de la vida cotidiana.

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