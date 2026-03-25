Cierre golpea a TSA: Comida gratis ante falta de salario

Miles de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en EE.UU. continúan laborando sin recibir salario debido al cierre parcial del gobierno federal, una situación que ha generado preocupación por su impacto económico y operativo en los aeropuertos. Ante este escenario, diversas organizaciones y negocios han comenzado a ofrecer comida gratis para agentes de la TSA , con el objetivo de apoyar a quienes siguen trabajando pese a no recibir pago.

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Aeropuertos y organizaciones que están dando comida gratis

En distintas ciudades del país, se han habilitado programas de ayuda alimentaria para agentes de la TSA en EE.UU. que incluyen despensas, comidas preparadas y productos básicos.

Organizaciones como World Central Kitchen y bancos de alimentos locales han distribuido cajas con alimentos gratuitos que incluyen productos como arroz, frijoles, pasta y frutas frescas directamente en aeropuertos o puntos cercanos.

Además, algunos aeropuertos han instalado despensas de alimentos dentro de sus instalaciones para que los trabajadores puedan acceder a comida durante o después de sus turnos.

También se han sumado empresas privadas y restaurantes que ofrecen comidas gratis a agentes de la TSA presentando su identificación oficial.

En Texas, por ejemplo, una cadena de restaurantes ha proporcionado cientos de comidas gratuitas a trabajadores afectados, permitiéndoles acceder a alimentos durante sus jornadas laborales.

En otras ciudades como Las Vegas, hoteles y casinos han donado miles de almuerzos y paquetes de comida para apoyar a los empleados en aeropuertos.

¿Por qué están ofreciendo comida gratis a agentes de la TSA?

El cierre del gobierno ha dejado a más de 100,000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional sin recibir salario , incluyendo a decenas de miles de agentes de la TSA que deben seguir trabajando por ser considerados esenciales.

Esta situación ha provocado dificultades económicas para muchos trabajadores, quienes han tenido problemas para cubrir gastos básicos como alimentos, renta o servicios.

Ante ello, comunidades locales, organizaciones sin fines de lucro y empresas han intervenido con iniciativas de apoyo alimentario, buscando evitar que los trabajadores enfrenten una crisis mayor mientras continúa el bloqueo presupuestario.