Cierran LaGuardia: 3 aeropuertos que salvan vuelos en NY y NJ

El Aeropuerto de LaGuardia amaneció con operaciones suspendidas después de una colisión entre un avión CRJ de Air Canada Express operado por Jazz Aviation y un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria, un hecho que obligó a frenar la actividad del aeropuerto este lunes.

En este escenario, si tienes oportunidad de mover tu itinerario, lo más aconsejable es elegir otro aeropuerto del área de Nueva York para intentar esquivar parte del retraso acumulado en LaGuardia. Delta informó que ofrece opciones flexibles para pasajeros con viajes hacia, desde o a través de LGA, JFK, EWR y HPN, además de reacomodo automático en la mejor ruta disponible.

Cuáles son los aeropuertos alternos disponibles en Nueva York

La primera salida natural para muchos pasajeros es JFK. El sitio oficial de John F. Kennedy International Airport lo define como la puerta internacional de Nueva York, y la red aeroportuaria de la Autoridad Portuaria lo incluye dentro de su sistema regional de terminales. Además, Delta lo menciona de forma expresa entre los aeropuertos habilitados para ajustar reservaciones afectadas por el cierre de LaGuardia.

La segunda alternativa es Newark Liberty, que forma parte de la red de aeropuertos de la Autoridad Portuaria y también aparece en la comunicación de Delta para cambios de viaje relacionados con esta contingencia. Aunque está en Nueva Jersey, la aerolínea lo coloca dentro del grupo de aeropuertos del área de Nueva York disponibles para reacomodar a clientes impactados por la suspensión en LGA.

La tercera opción es HPN, código que corresponde a Westchester County Airport y que también fue incluido por Delta dentro de las terminales elegibles para ajustar vuelos en esta emergencia. Su presencia en la política flexible de la aerolínea confirma que algunas reservaciones pueden moverse hacia esa terminal, siempre sujetas a disponibilidad y a las condiciones del itinerario.

Ajustes en la programación de vuelos

El dato central para los viajeros es que el problema no se limita a una pista cerrada, porque la suspensión de operaciones en LaGuardia altera cadenas completas de llegadas, salidas y conexiones durante la jornada. Por eso, revisar si tu boleto puede cambiarse a JFK, Newark o HPN puede ser una decisión más útil que esperar a que el mismo itinerario en LGA recupere normalidad mientras la investigación sigue abierta.

Delta señaló que ya hizo ajustes en su programación y advirtió que podrían venir cambios adicionales si el cierre de LaGuardia se extiende más allá del horario informado por la FAA. La misma aerolínea recomendó consultar su app o su sitio web para verificar el estado del vuelo y modificar la reservación, un paso clave antes de salir hacia una terminal distinta o presentarse sin un nuevo asiento confirmado.

Debes tomar en cuenta que cada alternativa responde a necesidades distintas: JFK pesa más por su perfil internacional, Newark funciona como otra gran puerta aérea de la región y HPN queda como una opción adicional dentro del esquema de reacomodo abierto por Delta. Con LaGuardia cerrado tras el accidente aéreo ocurrido la noche del domingo, la recomendación más sensata para reducir el retraso en Nueva York es optar por otros aeropuertos siempre que tu aerolínea te lo permita.