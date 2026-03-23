Atención viajeros: 13 aeropuertos de EUA con más controles del ICE
El ICE desplegará agentes en 13 aeropuertos de EE.UU., lo que podría significar más controles en terminales clave del país para los próximos días
El despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en varios aeropuertos del país ha generado atención entre viajeros, especialmente ante la posibilidad de mayores controles en terminales aéreas.
Las autoridades han indicado que esta presencia busca reforzar operaciones en puntos clave de alto tráfico, aunque para muchos pasajeros —especialmente dentro de la comunidad migrante— surgen dudas sobre qué implica en la práctica.
A continuación, la lista de aeropuertos donde se espera una mayor presencia del ICE.
ICE agents standing by the TSA PreCheck lines at LaGuardia Airport as a part of a new initiative from the President to assist with passenger screening pic.twitter.com/pkxwyMvHlK— Elaad Eliahu (@elaadeliahu) March 23, 2026
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Lista de aeropuertos con más controles del ICE en Estados Unidos
Costa Este y noreste
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) – Nueva York
- Aeropuerto LaGuardia (LGA) – Nueva York
- Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) – Nueva Jersey
- Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL) – Pensilvania
- Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT) – Pensilvania
Sur y sureste
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL) – Atlanta
- Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (RSW) – Fort Myers
- Aeropuerto William P. Hobby (HOU) – Houston
- Aeropuerto Internacional Louis Armstrong (MSY) – Nueva Orleans
Centro y oeste
- Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor (PHX) – Arizona
- Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins (CLE) – Ohio
- Aeropuerto Internacional Chicago O’Hare (ORD) – Illinois
Territorios y otras ubicaciones
- Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) – San Juan, Puerto Rico
¿Por qué habrá más presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos?
El aumento en la presencia de agentes responde a necesidades operativas dentro del sistema aeroportuario, especialmente en momentos de alta demanda.
Las autoridades buscan "reforzar la organización y el flujo de pasajeros" utilizando recursos federales disponibles en puntos estratégicos.
Sin embargo, el despliegue ha generado inquietud debido las denuncias contra el ICE sobre la violación del debido proceso en su accionar durante operativos migratorios, de acuerdo con abogados y voceros de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Por ello, la medida ha despertado especial atención entre viajeros, muchos de ellos inmigrantes, que buscan entender el alcance real de estos controles.
¿Qué significa esto para los viajeros?
La presencia del ICE no implica necesariamente operativos migratorios directos, pero sí un entorno con mayor supervisión dentro de los aeropuertos.
Esto podría traducirse en cambios en la dinámica de tránsito y mayor vigilancia en zonas clave de las terminales.
En este contexto, se recomienda mantenerse informado y viajar con documentación en regla.
ICE officers have arrived at Houston’s Hobby Airport to help TSA 👀 pic.twitter.com/ZKLHGGDmRv— Jennie Taer (@JennieSTaer) March 23, 2026
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