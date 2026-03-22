Más de 50 restaurantes cerrados en Los Ángeles por alta presencia de ratas e insectos

Las últimas semanas no han sido nada positivas para la ciudad de Los Ángeles, donde se está viviendo una crisis sanitaria que afecta directamente al aspecto gastronómico .

Decenas de restaurantes han sido obligados a cerrar temporalmente por el Departamento de Salud Pública del condado debido a infestaciones severas de roedores e insectos, junto con violaciones graves de higiene.

En febrero de 2026 se registraron más de 100 cierres en total para establecimientos de alimentos, muchos por plaga de ratas y cucarachas que contaminaban superficies y alimentos.

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Crece la alarma de restaurantes cerrados en Los Ángeles

La magnitud del problema es alarmante; ya en listas oficiales actualizadas a marzo 2026, al menos 25 restaurantes permanecen clausurados por plagas, como el Hotel Normandie y Village Café, ambos por infestación de roedores. Otros casos incluyen American Buffet & Grill y Regino's Chicken, cerrados por ratas y cucarachas que representan riesgos directos para la salud pública.

Propietarios como Arturo Aguilar de El Valle Oaxaqueño destacan que la prevención mensual con fumigaciones y trampas es clave, pero el calor y la suciedad urbana facilitan las infecciones.

Las causas principales radican en fallas de mantenimiento que existen en algunos establecimientos, con grietas en paredes, basura acumulada y drenajes obstruidos que permiten la entrada de ratas. En supermercados y taquerías, que representan cerca del 30 % de los afectados, la alta densidad urbana también agrava el problema, con un promedio de tres cierres diarios por plagas.

Causas, Soluciones y Acciones de Autoridades

Las autoridades locales han respondido con severidad realizando inspecciones rigurosas, enfocadas en higiene del personal, limpieza de instalaciones y control de plagas. Al detectar violaciones, han ordenado cierres inmediatos de 48 horas mínimo, requiriendo fumigación profesional, sellado de entradas y eliminación de nidos antes de reinspeccionar.

Para soluciones a largo plazo, expertos recomiendan protocolos preventivos que incluyen revisiones quincenales de techos y pisos, eliminación de fuentes de agua y alianzas con servicios de control de plagas.

Esta ola de cierres impacta a trabajadores y familias que dependen de sitios asequibles de comida en medio de ajetreados días de trabajo. Mientras las reaperturas continúan, la situación sanitaria en Los Ángeles exige que sigan realizándose inspecciones rutinarias para evitar que la plaga escale.