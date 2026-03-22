Así es la nueva ley que elimina algunos préstamos para negocios de inmigrantes en Nueva York

Desde el 01 de marzo de 2026, una política federal drástica ha trastocado el panorama para la comunidad inmigrante que cuenta con negocios en Nueva York , y es que la Small Business Administration (SBA) eliminó el acceso a préstamos esenciales para negocios que sean de propiedad total o parcialmente de titulares de green card.

Esta medida afecta a programas como los préstamos 7(a) y 504, los cuales garantizan hasta el 85 % de financiamiento para pequeñas empresas con tasas bajas. Antes, residentes permanentes podían tener hasta un 5 % de propiedad, pero ahora se exige ciudadanía estadounidense al 100 % para todos los socios.

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La nueva norma surge del aviso de política SBA 5000-876441, emitido en febrero bajo la administradora Kelly Loeffler. Se justifica como una forma de "priorizar recursos para ciudadanos nativos" en tiempos de alta demanda, alineada con la doctrina "America First".

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Impacto de préstamos SBA en Nueva York

No es secreto para nadie que Nueva York es uno de los epicentros de inmigrantes en Estados Unidos. El 47 % de dueños de pequeños negocios son inmigrantes o hijos de ellos, con latinos operando de 10.000 a 12.000 bodegas, taquerías y lavanderías. La restricción golpea barrios como Jackson Heights, Corona y el Bronx, donde negocios inmigrantes planeaban expansiones con créditos de 50.000 a cinco millones de dólares. Sin garantías SBA, bancos privados exigen tasas del que van desde el 12 al 18 %, mismas que resultan “impagables” para muchos.

Frank García, de la Coalición Multicultural de Pequeños Negocios , denunció "discriminación abierta" que amenaza 100.000 empleos directos. En 2025, estos préstamos generaron 500 millones de dólares en actividad económica solo en la Gran Manzana, según estimaciones.

Consecuencias para negocios, consumidores y economía

Para dueños de negocios, las secuelas son inmediatas, arrancando desde estancamiento, quiebras o ventas forzadas.

De igual manera, consumidores hispanos pagan el precio con menos opciones locales, precios inflados por encima del 15 % y posible escasez en productos importados como plátanos o quesos latinos.

Nueva York alberga 2.4 millones de pequeñas empresas, 99.8 % del total estatal, impulsando el 50 % del PIB local.

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Expertos prevén un "efecto dominó" en el que prestamistas privados imiten reglas SBA, atrayendo préstamos usureros. Cámaras de comercio latinas exigen reversión vía Congreso, citando contribuciones históricas de inmigrantes, mientras que la SBA defiende se defiende con la excusa de que “recursos finitos para americanos primero".