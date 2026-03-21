Esto podrías ahorrar si se aprueba el plan para bajar el precio de los seguros automovilísticos en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul convirtió el costo de los seguros de autos en uno de sus mensajes centrales de 2026, con un plan que busca atacar las causas que, según su administración, empujan las primas en Nueva York a “niveles desproporcionados" frente al resto del país.

El argumento oficial es que, en promedio, los neoyorquinos pagan poco más de 4.000 dólares al año en seguros automovilísticos y están muy por encima del promedio nacional.

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El plan reúne varias medidas. Primero, endurece la lucha contra el fraude al ampliar la capacidad de investigación de la Junta Estatal de Prevención del Robo de Vehículos Motorizados y del Fraude en Seguros, además de coordinar a DFS, DMV, DCJS y la policía estatal.

Segundo, Hochul quiere reducir la posibilidad de que quienes fueron “principalmente” responsables de un choque obtengan multas muy amplias. Según la gobernación, esto corrige un vacío legal que encarece los costos para todos los demás conductores.

Tercero, la gobernadora pretende estrechar la definición de “lesión grave” para evitar multas por daños menores que terminan en pagos grandes.

Cuarto, busca ampliar el tiempo que tienen las aseguradoras para detectar y reportar fraudes, al mismo tiempo que les exige informar mejor a los clientes cuando cambian las tarifas. Por último, quiere obligar a las compañías a ofrecer descuentos a quienes acepten programas tecnológicos de monitoreo de conducción segura.

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Qué tan viable políticamente es el plan de seguros de autos en Nueva York

La gobernadora Hochul incluyó estas medidas dentro del presupuesto ejecutivo de FY 2027, así que necesitan apoyo legislativo para convertirse en ley antes del plazo presupuestario de abril, un proceso que suele alargarse.

Los defensores dicen que el plan puede sacar presión del bolsillo de conductores y del sistema de transporte público, pues el MTA calculó que la reforma le ahorraría 48 millones de dólares al año y que otras agencias podrían recortar hasta 25 millones adicionales. Esa cifra vuelve la propuesta más atractiva para quienes ven en el seguro un problema de gasto público, no solo privado.

Pero los críticos advierten que la reforma puede debilitar protecciones para víctimas de accidentes. Según la oposición legislativa y grupos legales, bajar el estándar de “lesión grave” o limitar los daños a personas parcialmente responsables puede reducir el acceso a una compensación justa para las partes.

El comercial y sus efectos

El anuncio se acompañó con un comercial con tono cómico publicado por la gobernadora en video. En el clip, Hochul usa un juguete Hot Wheels para explicar el problema con una comparación muy básica que daba a entender que mientras un conductor de Nueva York paga cerca de 4.000 dólares al año, alguien que llega desde Pensilvania paga mucho menos.

También dramatiza el fraude con una escena de choque intencional y remata con la idea de que los “jackpot payouts” terminan pagándolos los conductores honestos. El tono busca ser memorable y fácil de compartir, pero también sirve como herramienta política para simplificar una reforma compleja.

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