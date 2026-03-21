Ciudades que sufrirán de calor intenso para este fin de semana en Estados Unidos

El oeste y el suroeste de Estados Unidos vivirá un fin de semana complicado por un calor extremo, con temperaturas que en varias ciudades se ubicarán muy por encima de lo normal. Phoenix, por ejemplo, aparece entre las más golpeadas, donde el calor ha sido tan intenso que llegó a 105 grados Fahrenheit esta semana y rebasó marcas históricas para este mes, según Associated Press.

Las Vegas también enfrentará un ambiente “sofocante”, con máximas previstas entre 94 y 98 grados Fahrenheit y posibilidad de tocar los 100 grados el sábado.

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En el área de San Francisco y la Bahía, el termómetro rondará valores cercanos a 90 grados, mientras que en Los Ángeles y otras zonas del sur de California el riesgo de calor extremo seguirá elevado.

El motivo principal detrás de esta ola de calor es un “domo de alta presión” que actúa como una tapa sobre la atmósfera, bloqueando nubes y favoreciendo cielos despejados, más radiación solar y aire cada vez más caliente. Ese patrón está empujando temperaturas de 20 a 30 grados Fahrenheit por encima del promedio en partes de California, Nevada y Arizona.

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Estados Unidos entre frío y calor

Mientras el oeste sufre condiciones extremas bajo el sol, otras zonas del país sentirán un giro más frío. Chicago, Denver y Minneapolis figuran entre las ciudades donde las bajas temperaturas se harán más presentes.

No se trata de un contraste coincidencial, más bien es un sistema atmosférico que está moviendo masas de aire cálido hacia el sur y el oeste, mientras desplaza aire más frío hacia el norte y el centro. El resultado de eso son jornadas muy calurosas en unas regiones y climas invernales en otras , incluso dentro del mismo fin de semana.

Clima reciente en Estados Unidos

Lo que se está viendo en marzo es un país partido entre verano e invierno, ambas épocas estando fuera de tiempo. En el mismo periodo, el oeste rompió récords de calor mientras el centro y el este enfrentaron tormentas de nieve y hasta aire ártico en algunos tramos.

World Weather Attribution dijo que la ola de calor en el oeste de Norteamérica fue “virtualmente imposible” sin el calentamiento causado por el ser humano y varios científicos la han clasificado como un evento ultraextremo.

En ciudades como Phoenix o Las Vegas, la prioridad será evitar exposición prolongada al sol, mientras que en Chicago, Denver o Minneapolis convendrá salir con abrigo ligero y atender los cambios repentinos de temperatura.

La clave de este fin de semana será seguir el pronóstico local porque el clima no se comportará igual en las distintas zonas del país.