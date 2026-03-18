Doble aurora boreal hoy en EUA: La forma más sencilla de observar este espectáculo de luces

Una tormenta geomagnética moderada impactará la Tierra durante la noche de este miércoles y el jueves, según pronósticos de especialistas en clima espacial. El fenómeno provocará una doble aurora boreal, la cual será visible en algunas regiones de Estados Unidos.

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¿Qué es una tormenta geomagnética y por qué ocurre?

Las tormentas geomagnéticas se producen cuando el Sol libera grandes cantidades de energía en forma de partículas cargadas, conocidas como eyecciones de masa coronal. Estas partículas viajan a gran velocidad por el espacio y, al llegar a la Tierra, interactúan con su campo magnético.

Este choque provoca alteraciones en la magnetosfera del planeta, generando efectos que pueden ir desde fenómenos visuales como las auroras boreales hasta impactos en tecnologías modernas. Aunque muchas de estas tormentas pasan desapercibidas, su intensidad determina el nivel de afectación.

¿Dónde será visible la doble aurora boreal en Estados Unidos?

Las regiones del norte de Estados Unidos son las que tienen mayor probabilidad de experimentar los efectos más visibles, especialmente en estados cercanos a Canadá. En estos lugares, podría ser posible observar auroras boreales, un fenómeno poco común en latitudes más bajas.

Estados donde las auroras serán más visibles

Según los datos del pronóstico:



Alaska

Washington

Oregón

Idaho

Montana

Wyoming

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Nebraska, Minnesota

Iowa

Wisconsin

Illinois

Michigan

Nueva York

Vermont

Nuevo Hampshire

Maine

We'll see one more chilly night tonight before a strong warming trend commences for the remainder of the week. Across the lower elevations high will be in the 50s Thursday, 60s Friday, upper 60s-lower 70s Saturday and upper 70s-lower 80s by Sunday. pic.twitter.com/IRKLOi3ZXm — NWS Charleston, WV (@NWSCharlestonWV) March 18, 2026

¿Cómo prepararte para disfrutar de las auroras boreales?

Para aprovechar al máximo la noche y observar las auroras boreales, lo primero es buscar un lugar con cielos despejados. Las nubes pueden bloquear la vista, por lo que los expertos recomiendan alejarse de áreas con nubosidad o pronósticos inestables. Elegir un sitio al aire libre, con una línea de visión amplia hacia el horizonte, aumenta significativamente la posibilidad de ver las luces.

Otro factor clave es alejarse de la contaminación lumínica. Las luces de ciudades, calles y edificios pueden opacar los colores de las auroras. Por eso, parques, zonas rurales o áreas cerca de lagos y bosques en los estados del norte de EE. UU. son ideales para una observación clara y vibrante. Incluso unos pocos kilómetros fuera de la ciudad pueden marcar la diferencia.

Es fundamental vestirse adecuadamente, especialmente en lugares como Minnesota o Dakota del Norte, donde las temperaturas nocturnas pueden ser muy bajas. Abrigarse con varias capas de ropa, guantes y gorros no solo permite disfrutar del espectáculo cómodamente, sino que también evita riesgos de hipotermia durante períodos prolongados de espera bajo el cielo.