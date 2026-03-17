Un virus súper contagioso llega a Nueva York y causa estos peligrosos síntomas

Las autoridades de salud de la ciudad confirmaron el primer caso de la variante más contagiosa de la viruela del mono (mpox) en un residente local. Según los reportes de Fox News, esta versión del virus presenta síntomas más intensos y de aparición más rápida que las formas previamente conocidas, lo que ha generado alerta entre los especialistas en salud pública. La persona afectada está siendo monitoreada y recibió atención médica para controlar los síntomas.

Funcionarios indicaron que, aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo, es importante que los ciudadanos reconozcan los signos tempranos de la infección, que incluyen fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas características. Las autoridades también recordaron las medidas preventivas básicas para limitar la propagación del virus, como evitar el contacto directo con personas infectadas y mantener higiene en objetos compartidos.

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¿Cuáles son los síntomas iniciales de la variante más contagiosa de viruela del mono?

El 18 de octubre de 2024 se identificó en el país una infección con el nuevo clado 1b, nueva variante de mpox, contraída fuera de Alemania.|Getty Images

Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 5 y 21 días después de la exposición y pueden variar de leves a moderados, dependiendo del paciente. Entre los más frecuentes se encuentran fiebre alta, escalofríos y dolor de cabeza, que a menudo preceden a la aparición de lesiones cutáneas.

También se han reportado dolores musculares y fatiga intensa, que pueden dificultar las actividades cotidianas de quienes contraen la enfermedad. Estos signos tempranos ayudan a los médicos a diferenciar la infección de otras enfermedades virales comunes, como la gripe.

Un dato importante de esta variante es que la inflamación de los ganglios linfáticos puede ser más pronunciada, lo que alerta sobre la mayor capacidad del virus para activar la respuesta inmune del cuerpo. Los especialistas recomiendan que cualquier persona con estos síntomas busque atención médica inmediata.

Por último, las autoridades enfatizan que los síntomas iniciales no siempre aparecen de manera simultánea, por lo que la observación cuidadosa durante los días posteriores a la exposición es fundamental para detectar la enfermedad a tiempo.

¿Cómo se desarrollan las lesiones y por qué son un signo clave?

Paciente da positivo a viruela del mono, COVID-19 y VIH en 15 días|Shutterstock

Tras los síntomas iniciales, aparecen las lesiones características de la viruela del mono, que son uno de los signos más visibles de la enfermedad. Se presentan como protuberancias rojas que evolucionan a ampollas llenas de líquido, afectando principalmente la cara, manos, pies y zonas genitales.

Estas lesiones progresan gradualmente hasta formar costras, que finalmente caen dejando la piel regenerada. La variante más contagiosa detectada en Nueva York parece acelerar esta evolución, haciendo que las lesiones aparezcan de manera más rápida y extensa que en versiones anteriores.

Además, el número y la concentración de las lesiones pueden variar según la edad y el estado de salud del paciente. Esto hace que el monitoreo médico sea esencial para evitar complicaciones y controlar la propagación del virus a otras personas.

Los expertos señalan que estas lesiones no solo son indicadores de la infección, sino también la principal vía de transmisión del virus, ya que el contacto directo con las lesiones facilita la propagación a otros individuos, especialmente dentro de hogares o entornos cerrados.

Finalmente, las autoridades recomiendan que las personas eviten tocar o rascar las lesiones, mantengan la piel cubierta y sigan las indicaciones médicas para reducir el riesgo de contagio.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para prevenir la infección?

El brote de viruela del mono o virus mpox, como se ha denominado, está causando estragos en República Democrática del Congo.|Getty Images

El Departamento de Salud de Nueva York ha emitido recomendaciones específicas para limitar la propagación de la variante más contagiosa de la viruela del mono. Una de las principales es evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas o lesiones cutáneas.

También se aconseja lavarse las manos con frecuencia y desinfectar objetos compartidos, como ropa de cama, toallas o prendas. Las autoridades destacan que el virus puede permanecer activo en superficies durante varias horas, aumentando el riesgo de contagio.

Otro aspecto clave es la notificación inmediata a profesionales de salud si se presentan síntomas compatibles con la viruela del mono. Esto permite que se apliquen medidas de aislamiento y seguimiento de contactos, reduciendo la cadena de transmisión.

Finalmente, se recuerda que la vacunación preventiva está disponible para grupos de riesgo específicos, y su aplicación temprana puede reducir la severidad de los síntomas y limitar la propagación de esta variante altamente contagiosa.