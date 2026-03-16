$500,000 por dar comida gratis: La polémica sanción que recibió un padre en Florida

El padre Bob Caudill de Oakland Park, Florida, se encuentra en medio de una batalla legal tras ser demandado por ofrecer comida gratis a personas sin hogar en un espacio público de su parroquia. Las autoridades locales afirman que el sacerdote violó las normas de uso de parques al organizar comidas sin los permisos correspondientes, y ahora podría enfrentar multas que superan los 500,000 dólares.

Los partidarios del sacerdote sostienen que su labor ha sido una forma de asistencia directa en medio de una creciente crisis de personas sin hogar, mientras que las autoridades locales señalan que la regulación de espacios públicos y la seguridad alimentaria deben cumplirse para evitar problemas de salud y orden público.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Multas diarias entre 100 y 125 dólares

Las autoridades municipales de Oakland Park sostienen que la iglesia operaba un comedero comunitario sin los permisos necesarios después de que la zona donde se ubica la misión fue reclasificada en 2014. Como resultado, todos los eventos de alimentación realizados sin la aprobación legal están considerados como violaciones continuas de las normativas locales.

La ciudad ha impuesto multas diarias que, al acumularse desde hace más de una década, han superado los $500,000, calculadas a razón de aproximadamente $100–$125 por día desde que se desencadenó el conflicto. Además, un gravamen sobre la propiedad de la misión ha sido colocado por las autoridades para preservar lo adeudado si el caso no se resuelve pronto.

Este enfoque se basa en la interpretación de que el uso del espacio para alimentar a personas sin hogar, aunque caritativo, representa una actividad que requiere permisos que la iglesia no obtuvo tras el cambio de zonificación.

Respuesta del sacerdote y apoyo de la comunidad

El padre Caudill ha defendido su decisión de continuar con la asistencia a personas sin hogar, sosteniendo que su misión va más allá de una simple actividad social y está profundamente vinculada a su vocación religiosa. Él y sus seguidores han argumentado que la ciudad está castigando un acto de compasión.

Habitantes de la comunidad y defensores de caridades locales han expresado su apoyo hacia Caudill, señalando que su labor no solo brinda comida, sino también duchas, atención espiritual y apoyo básico que muchas personas sin hogar no encuentran en otros lugares.

Algunos usuarios en redes han calificado de injusta la situación y han planteado debates sobre si penalizar este tipo de caridad es correcto o ético.

El caso ha planteado preguntas sobre los límites de la autoridad municipal para regular actividades de asistencia social, especialmente cuando estas se basan en organizaciones religiosas. Aunque la ciudad insiste en hacer cumplir sus normas de zonificación, varios expertos en derecho sugieren que puede haber argumentos sobre libertad religiosa o derechos civiles que podrían aplicarse, si el caso llegara a tribunales superiores.

El padre Caudill ya ha llevado la disputa ante un tribunal, aunque fue desestimada en una ocasión por un error de procedimiento. Él ha indicado que planea volver a presentar su caso, lo que podría prolongar aún más la disputa y, de paso, atraer atención nacional sobre si las leyes locales deberían limitar actividades caritativas en espacios públicos.

Un debate más amplio sobre la ayuda a personas sin hogar

El caso ha encendido un debate nacional sobre la asistencia a personas sin hogar, especialmente en regiones donde el aumento de personas en situación de calle ha sido constante. Hay quienes sostienen que las leyes municipales y de zonificación no deberían obstaculizar la ayuda humanitaria esencial, mientras que otros insisten en que las normas existen para proteger la salud pública y la seguridad.

Organizaciones religiosas y grupos comunitarios en todo Estados Unidos observan de cerca este caso, ya que podría sentar un precedente para otras iglesias y voluntarios que enfrentan regulaciones similares cuando brindan ayuda directa a quienes más lo necesitan.