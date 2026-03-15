Cuánta agua debes beber al día según tu peso, estilo de vida y edad

Cuando se habla de cuánta agua debe tomar una persona al día, muchos recuerdan la famosa “regla de los ocho vasos”, pero los especialistas aclaran que esa cifra es solo un promedio y no una verdad absoluta.

El cuerpo humano está formado en alrededor de un 60 % por agua y la cantidad que necesitamos cambia según nuestro peso, el clima, la actividad física y hasta si estamos enfermos, por lo que la recomendación debe ajustarse a cada caso.

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Un recurso práctico usado por profesionales de salud es la fórmula que sugiere beber, en onzas de agua, la mitad de tu peso en libras; es decir, si pesas 160 libras, deberías tomar unas 80 onzas al día, más de los clásicos ocho vasos. Esta pauta, descrita en U.S. News & World Report y citada por la fisioterapeuta Jennifer Stone del sistema de la Universidad de Missouri, se considera un buen punto de partida, aunque no sustituye el consejo personalizado de un médico.

Por otro lado, autoridades de salud como EmblemHealth insisten en que no existe un “número mágico” universal de vasos de agua, aunque como regla general recomiendan al menos ocho vasos de 8 onzas al día para adultos sanos. En todos los casos, recuerdan que “escuchar la sed” y adelantarse a ella es clave para mantener una hidratación adecuada.

La actividad física es otro factor decisivo. El American College of Sports Medicine, citado por la Universidad de Missouri, recomienda sumar alrededor de 12 onzas extra de agua por cada 30 minutos de ejercicio. Si entrenas en exteriores con altas temperaturas, la cantidad a tomar puede ser aún mayor, ya que sudas más y pierdes electrolitos, lo que eleva el riesgo de deshidratación si no repones los líquidos a tiempo.

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¿Cómo influyen el peso y el estilo de vida en cuánta agua tomar?

El peso corporal funciona como una guía inicial para calcular cuánta agua necesitas cada día, pues una persona más grande tiene un volumen de sangre y de líquidos totales mayor que alguien con menor masa. Además, en situaciones especiales como el embarazo o la lactancia, asociaciones como la American Pregnancy Association recomiendan aumentar la ingesta diaria de líquidos entre 24 y 32 onzas sobre el cálculo base.

Si consumes muchos refrescos azucarados o bebidas con cafeína, EmblemHealth señala que no obtienes el mismo “beneficio” de hidratación que con agua pura. También sugiere hábitos prácticos para tomar más agua, como llevar siempre una botella reutilizable marcada con onzas, aromatizar el agua con frutas o preferir agua con gas antes que soda tradicional, medidas sencillas que ayudan a mejorar la salud sin cambios drásticos.

Qué es la deshidratación y qué le hace al cuerpo no tomar suficiente agua

La deshidratación ocurre cuando pierdes más agua de la que ingieres, ya sea por sudor, respiración, orina, heces o incluso fiebre, vómito y diarrea. EmblemHealth explica que incluso una deshidratación leve puede causar dolores de cabeza, fatiga, mareos y confusión, además de una sensación intensa de sed que muchas veces aparece cuando ya has perdido bastante líquido. Si la situación empeora, la deshidratación severa puede derivar en taquicardia, respiración rápida, desmayos y confusión marcada, cuadros que requieren atención médica inmediata.

Los médicos también miran el color de la orina como indicador sencillo de hidratación. Si bebes suficiente agua, debería ser clara o amarillo muy pálido, mientras que un tono oscuro y con olor fuerte sugiere que falta de líquido.

En un artículo de PubMed, los internistas Arend-Jan y Arend Meinders explican que, en personas sanas y en condiciones normales, el riñón necesita al menos unos 500 mililitros de agua al día para eliminar las sustancias de desecho y que las recomendaciones típicas de 3.000 mililitros para hombres y 2.200 para mujeres suelen ser más que suficientes.

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Además de los síntomas visibles, no tomar suficiente agua afecta funciones básicas como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes, la lubricación de articulaciones y la eliminación de desechos a través del sudor.

Más que memorizar un número fijo de vasos, los expertos invitan a conocer tu cuerpo, adaptar la ingesta de agua a tu rutina y usar la sed y el color de la orina como aliados para cuidar tu salud.