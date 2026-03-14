Cómo saber si sufro de migraña: Causas y riesgos por no tratarla adecuadamente

La migraña no es un simple dolor de cabeza fuerte, es una enfermedad neurológica que puede incapacitar a una persona durante horas o incluso días, con impacto directo en la vida laboral, familiar y social.

Especialistas de Cleveland Clinic, Mayo Clinic y MedlinePlus coinciden en que se trata de un “dolor pulsátil”, muchas veces de un solo lado, que suele acompañarse de náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al ruido. Reconocer estas señales temprano es clave para buscar ayuda médica y evitar que los episodios se hagan más frecuentes o severos.

Hospital Infantil

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo identificar si sufres migraña y qué implica esta enfermedad

Una persona puede sospechar que padece migraña cuando los dolores de cabeza se repiten en crisis que duran entre cuatro y 72 horas, con un dolor que empeora con el movimiento, las luces intensas o los sonidos fuertes.

Médicos de Cleveland Clinic describen que, además del dolor, son frecuentes síntomas como fatiga, dificultad para concentrarse, sensibilidad a los olores y, en muchos casos, náuseas y vómitos que obligan a detener por completo las actividades diarias. En algunos pacientes aparece un “aura”, lo que implica la aparición de destellos luminosos, manchas brillantes, visión borrosa o sensación de hormigueo en la cara o en un brazo, que sirven como aviso previo de que el ataque está por comenzar.

La migraña suele iniciarse entre la niñez tardía y los 40 años, es más frecuente en mujeres y con frecuencia tiene antecedentes familiares claros, lo que refuerza el peso de la genética en su aparición. Puede ser episódica (menos de 15 días al mes) o crónica, la cual sucede cuando el dolor se presenta 15 o más días mensuales, con un impacto muy significativo en la calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud la califica como una de las enfermedades más discapacitantes en número de días perdidos por año, lo que muestra que no es un problema menor para los que la padecen. No atender estos signos a tiempo favorece la cronificación, el abuso de analgésicos y el aumento del riesgo de complicaciones como cefalea .

Causas y riesgos de no tratar la migraña

Aunque la causa exacta sigue en estudio, tanto Mayo Clinic como MedlinePlus señalan que la migraña se relaciona con una activación anormal de vías nerviosas en el cerebro, cambios en el tronco cerebral y alteraciones en sustancias químicas como la serotonina que regulan la percepción del dolor.

Entre los factores que pueden disparar una crisis, los expertos mencionan el estrés, los cambios hormonales (como los de la menstruación), la falta o exceso de sueño, el alcohol, el consumo excesivo de cafeína, algunos medicamentos, luces brillantes, ruidos intensos, olores fuertes y ciertos alimentos procesados.

No tratar la migraña adecuadamente puede generar un círculo vicioso, pues la persona recurre con frecuencia a analgésicos de venta libre, haciendo que pierdan eficacia y terminen provocando cefaleas por uso excesivo. Además, los neurólogos consultados por MedlinePlus recuerdan que la migraña se asocia a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, especialmente en mujeres fumadoras o que usan anticonceptivos con estrógeno, lo que vuelve imprescindible una evaluación médica personalizada.

Los especialistas también advierten que el dolor crónico y la incapacidad recurrente pueden favorecer problemas de ansiedad, depresión y dificultades laborales. Por ello, la recomendación es consultar al médico cuando el patrón del dolor cambia, los episodios se vuelven más frecuentes o aparecen síntomas neurológicos nuevos como debilidad, dificultad para hablar o confusión.

Hígado graso: Esto es lo que debes saber sobre sus causas y cómo combatirlo