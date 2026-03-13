De la UFC al FBI: luchadores ingresarán a la academia del FBI por un inusual programa

Varias figuras de la Ultimate Fighting Championship (UFC) participarán en un entrenamiento especial en Virginia dirigido a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La iniciativa busca incorporar técnicas de combate utilizadas en las artes marciales mixtas dentro de la preparación física de los agentes federales. Este tipo de entrenamiento pretende fortalecer habilidades de defensa personal y mejorar la capacidad de reacción en situaciones de riesgo.

El anuncio llamó la atención porque reunirá a algunos de los peleadores más conocidos de la UFC con una de las agencias de seguridad más importantes del país.

"TREMENDOUS OPPORTUNITY": The UFC and the Federal Bureau of Investigation announced a first-of-its-kind collaboration that will bring several current and former UFC fighters to the FBI Special Agent Academy in Quantico, Virginia, for a two-day training seminar on March 14-15. pic.twitter.com/ar5Ql03b53 — NEWSMAX (@NEWSMAX) March 12, 2026

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¿Dónde se realizará el entrenamiento de los luchadores de la UFC con el FBI?

La actividad se llevará a cabo en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, el centro donde se forman los nuevos agentes federales y donde también se realizan programas avanzados de capacitación.

Este complejo es considerado uno de los principales espacios de entrenamiento para las fuerzas de seguridad en Estados Unidos. Allí se imparten cursos que incluyen preparación física, manejo de crisis y tácticas de intervención.

Durante el evento, los agentes podrán participar en sesiones prácticas dirigidas por luchadores profesionales, quienes compartirán su experiencia en técnicas de combate cuerpo a cuerpo.

¿Cómo se llevará a cabo la actividad de la UFC con el FBI?

🇺🇸 Kash Patel just announced that UFC fighters are training FBI agents on real "defense techniques."



The Bureau's about to leave the comfy chairs and get that octagon grind.



Source: UFC pic.twitter.com/K5Q2bJnNeF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 12, 2026

El entrenamiento está programado para realizarse durante dos jornadas especiales, en las que participarán tanto instructores del FBI como los atletas invitados.

Además de las demostraciones de combate, el programa incluirá sesiones enfocadas en resistencia física, disciplina deportiva y estrategias utilizadas en competencias de alto nivel.

Este tipo de actividades busca complementar la preparación tradicional de los agentes con métodos provenientes del deporte profesional.

¿Por qué el FBI recurre a luchadores de la UFC?

Las autoridades consideran que el conocimiento de atletas de élite puede aportar nuevas perspectivas al entrenamiento de los agentes, especialmente en áreas relacionadas con la defensa personal y el control físico en situaciones de confrontación.

Los luchadores de artes marciales mixtas están acostumbrados a entrenamientos intensivos y a enfrentamientos directos, por lo que su experiencia puede resultar útil para reforzar ciertas habilidades prácticas.

Aunque este tipo de colaboración no es habitual, el FBI ha señalado que busca explorar diferentes métodos de preparación para mantener a sus agentes listos ante diversos escenarios de seguridad.