Ya no será posible votar en Florida sin presentar esta prueba de ciudadanía

El Legislativo de Florida aprobó una nueva ley electoral que exigirá a los votantes demostrar que tienen la ciudadanía estadounidense para poder votar en elecciones. La medida obligará a presentar documentos como pasaporte, certificado de nacimiento o licencias de conducir que cumplan con los requisitos federales de REAL ID, un cambio que entraría en vigor en enero de 2027.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes estatal con 77 votos a favor y 28 en contra, un día después de que el Senado de Florida también le diera luz verde.

El proyecto ahora espera la firma del gobernador Ron DeSantis, quien ha respaldado iniciativas relacionadas que impactan a la población inmigrante. De entrar en vigor, las nuevas reglas no afectarán las elecciones de medio mandato de este año, pero sí cambiarán el proceso de votación en los próximos ciclos electorales.

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¿Qué documentos se necesitarán para votar en Florida?

La ley establece que los votantes deberán presentar una identificación válida con fotografía que también sirva como prueba de ciudadanía o identidad.

Entre los documentos que serían aceptados se encuentran:

Pasaporte estadounidense vigente

Certificado de nacimiento

Certificado de naturalización

Licencia de conducir que cumpla con los requisitos de REAL ID

Identificación militar

En cambio, la legislación excluye otros tipos de identificación que en algunos casos se utilizaban para trámites civiles, como tarjetas estudiantiles, documentos de asistencia pública o credenciales de organizaciones.

BREAKING 🚨 Florida’s Senate has just PASSED their own type of SAVE America Act 27-12 🔥



- Ensures valid photo ID to vote

- Paper Ballots will be primary method of voting

- Bans student IDs as valid form of voter ID



EVERY STATE SHOULD DO THE SAME



pic.twitter.com/sjQvNtri8u — MAGA Voice (@MAGAVoice) March 12, 2026

¿Por qué se impulsa la medida de presentar una identificación en Florida?

Los legisladores republicanos argumentan que la nueva normativa busca reforzar la integridad del sistema electoral y evitar que personas sin ciudadanía participen en los comicios.

Sin embargo, votar sin ser ciudadano ya es ilegal en Florida. Datos de la Oficina de Delitos Electorales del estado indican que 198 personas que no eran ciudadanas habrían votado ilegalmente en 2025, entre más de 13 millones de votantes registrados.

Sin embargo, organizaciones civiles y legisladores demócratas advierten que la medida podría dificultar el acceso al voto para miles de ciudadanos que no tienen documentos oficiales a la mano por dificultades de acceder o tramitar su documentación en su país de origen.

Investigaciones del Brennan Center for Justice indican que más del 9 % de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar no poseen fácilmente documentos que prueben su ciudadanía.

Además, muchos inmigrantes no disponen de un pasaporte válido debido a los obstáculos gubernamentales para poder tramitarlo en embajadas.