¿Ataque en California? Cómo son los drones Shahed que podrían estar detrás de una amenaza

Un memorando del FBI (Oficina Federal de Investigaciones, por su traducción del inglés) generó preocupación en agencias de seguridad después de advertir sobre la posibilidad de un ataque sorpresa con drones contra California desde el mar.

Según el memorando, la agencia recibió información no verificada que sugería que Irán podría intentar lanzar vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) desde un barco no identificado frente a la costa estadounidense. El supuesto objetivo serían instalaciones en California, aunque el documento no menciona blancos específicos.

A pesar de la alerta, funcionarios de inteligencia y seguridad indicaron que no existe evidencia de una amenaza inminente. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que el estado se mantiene preparado para cualquier emergencia, pero que por ahora no hay indicios concretos de un ataque.

¿Qué son los drones Shahed de Irán y por qué generan preocupación?

Los drones Shahed, especialmente el modelo Shahed-136, forman parte del arsenal militar desarrollado por Irán. Se trata de aeronaves no tripuladas diseñadas para recorrer largas distancias antes de impactar contra su objetivo, lo que les ha valido el apodo de drones “kamikaze”.

Estos dispositivos han sido utilizados en varios conflictos en Medio Oriente y se caracterizan por ser relativamente baratos de producir y difíciles de interceptar, lo que los convierte en una herramienta militar atractiva para ataques a distancia.

Expertos en seguridad nacional señalan que Irán ha desarrollado una amplia red de drones y tecnologías similares, lo que ha ampliado su capacidad para realizar operaciones fuera de su territorio o apoyar a aliados en conflictos regionales.

¿Existe realmente riesgo de un ataque con drones en California?

El propio memorando señala que la información recibida por el FBI no incluye detalles sobre el momento, método o posibles objetivos. Esto significa que las autoridades no tienen evidencia concreta de que un ataque esté siendo planificado en este momento.

Sin embargo, la advertencia surge en un contexto de tensiones internacionales entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha llevado a agencias de seguridad a reforzar la vigilancia ante posibles represalias o amenazas indirectas.

Analistas de seguridad indican que los riesgos modernos no se limitan a ataques militares tradicionales. También incluyen drones, ciberataques y operaciones encubiertas, por lo que las agencias federales y estatales mantienen protocolos de monitoreo para responder rápidamente ante cualquier amenaza.