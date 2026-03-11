Alerta en Nueva York: Un animal salvaje agrede a tres personas en vecindario

Un animal salvaje, que luego fue identificado como un coyote fuera de control, ha generado alarma en Nueva York tras atacar a tres personas y varios perros en diferentes vecindarios. La alerta de rabia se emitió inmediatamente por las autoridades de salud, que instaron a los residentes a reportar cualquier contacto.

Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, los ataques ocurrieron en zonas residenciales de Siwanoy Country Club y Twin Lakes Park donde los coyotes han sido vistos con frecuencia. La policía de Eastchester informó que cree haber abatido al animal involucrado; sin embargo, las autoridades advierten que aún existe riesgo de rabia en la zona.

Los expertos recuerdan que los coyotes pueden ser portadores de enfermedades como la rabia y que el contacto con humanos o mascotas puede ser peligroso, especialmente si el animal presenta comportamientos agresivos o actúa de manera extraña.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué medidas de seguridad deben tomar los vecinos ante el ataque de un animal salvaje en Nueva York?

Para protegerse ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan:

Evitar acercarse o alimentar animales salvajes .

. Mantener a perros y gatos dentro de casa o con correa .

. Reportar cualquier ataque o animal sospechoso a la Policía o al Departamento de Salud.

a la Policía o al Departamento de Salud. Consultar a un médico o veterinario si ha habido contacto directo con el animal.

Estas medidas buscan prevenir contagios de rabia y otros riesgos, especialmente en vecindarios donde los coyotes son más activos durante la noche o al amanecer.

aseguran coyote

¿Qué es la rabia y por qué es peligrosa?

La rabia es una enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso central y puede ser mortal si no se trata a tiempo. Los síntomas en humanos pueden incluir:

Fiebre, dolor de cabeza y malestar general

Confusión, agitación o ansiedad

Dificultad para tragar o salivación excesiva

Convulsiones en casos avanzados

En animales, la rabia suele provocar agresividad repentina, comportamiento errático y desorientación, por lo que cualquier contacto con animales sospechosos debe ser reportado de inmediato.

¿Dónde ocurrieron los ataques y qué sigue ahora?

La combinación de alta demanda, retrasos puntuales y trenes llenos puede convertir un trayecto corto en una experiencia agotadora

Los ataques se registraron en vecindarios residenciales de Westchester, incluyendo Scarsdale y Yonkers, así como en áreas del norte de la ciudad de Nueva York. Los coyotes han sido vistos frecuentemente cerca de parques y calles residenciales, lo que preocupa a las autoridades por el riesgo para personas y mascotas.

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió una alerta de rabia y colocó carteles de advertencia en parques, senderos y áreas comunes, recomendando a los residentes no acercarse a animales salvajes y mantener a sus perros y gatos bajo supervisión estricta.

Además, se ha implementado un protocolo de captura y observación para los coyotes involucrados. Esto incluye:

Monitoreo con cámaras y patrullas para localizar al animal.

para localizar al animal. Captura segura para evaluar si está infectado con rabia.

para evaluar si está infectado con rabia. Cuarentena o manejo veterinario si se confirma la enfermedad.

Mientras tanto, se recomienda a los vecinos evitar salir solos al amanecer o al anochecer, horarios en que los coyotes suelen estar más activos, y reportar inmediatamente cualquier encuentro sospechoso con animales salvajes a la policía o al Departamento de Salud.

Para más información sobre la prevención de la rabia, las personas pueden visitar westchestergov.com/health o llamar a la línea de información sobre rabia al 914-813-5010.