Texas cambia las reglas para registrar autos y así afectará a conductores

El estado de Texas introdujo un nuevo requisito para registrar autos, una medida que modifica el proceso que los conductores deben seguir ante el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (Texas Department of Motor Vehicles, TxDMV por sus siglas en inglés).

A partir de marzo de 2026, las personas que quieran registrar un automóvil por primera vez deberán presentar una identificación válida con fotografía para completar el trámite.

El cambio forma parte de una actualización administrativa adoptada por la junta del TxDMV, que busca reforzar la seguridad del proceso de registro y reducir el fraude en la compra y transferencia de vehículos.

Las autoridades señalan que en los últimos años se detectaron casos de autos vendidos con identidades falsas o documentación irregular, especialmente en ventas privadas realizadas por internet.

¿Qué cambia exactamente en el registro de autos en Texas?

El cambio principal es que todos los conductores deberán presentar una identificación válida con fotografía para registrar un vehículo por primera vez en Texas. Entre los documentos aceptados se encuentran:

Licencias de conducir válidas

Identificaciones estatales vigentes

Pasaportes u otros documentos oficiales con fotografía

La regla entró en vigor el 5 de marzo de 2026 para registros iniciales, lo que significa que cualquier persona que compre un auto y quiera registrarlo deberá presentar este tipo de identificación en el momento del trámite.

Sin embargo, para quienes ya tienen vehículos registrados, el cambio se aplicará más adelante. El requisito de identificación para renovaciones del registro no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2027, lo que da tiempo a los conductores para prepararse antes de que el nuevo sistema sea obligatorio en todos los casos.

¿Por qué Texas decidió modificar el proceso de registro de autos?

Las autoridades estatales explicaron que la actualización busca fortalecer los controles de identidad en las transacciones de vehículos y evitar fraudes, como el uso de identificaciones falsas o la venta de autos robados.

El cambio también se enmarca dentro de una serie de reformas recientes en el sistema de transporte del estado, entre ellas:

Modernización de licencias de conducir

Nuevas normas para placas temporales

Ajustes en procedimientos administrativos relacionados con vehículos

Aunque el objetivo oficial es mejorar la seguridad del sistema, algunos advierten que las nuevas reglas podrían dificultar el registro de vehículos para ciertos residentes, lo que podría provocar que más autos circulen sin registro.

¿Qué deben hacer ahora los conductores en Texas?

Para evitar problemas al registrar un vehículo en Texas, los conductores deberían tomar algunas precauciones antes de iniciar el trámite:

Verificar que cuentan con una identificación válida y vigente

Llevar todos los documentos requeridos para el registro

Realizar el proceso en oficinas oficiales o departamentos de impuestos del condado

En un estado donde millones de personas dependen del automóvil para trabajar y desplazarse, conocer estos cambios es clave para evitar retrasos, multas o problemas legales al momento de registrar o transferir un vehículo.

