Este vecindario de Los Ángeles instaló un sistema que hace que ICE no pueda entrar

En el vecindario de Highland Park, en Los Ángeles, los residentes han implementado un sistema de alerta comunitaria que notifica a la población cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su traducción del inglés) se encuentran en la zona.

La medida busca dar tiempo a los vecinos para resguardarse y evitar posibles detenciones, convirtiendo al vecindario en el primero del área en usar esta estrategia.

Varios vecinos han compartido su apoyo a la medida, indicando que ofrece sensación de protección y control frente a redadas inesperadas.

Otros, en cambio, señalan que las alarmas podrían generar pánico o incluso problemas legales si se interpreta como obstrucción de la labor de agentes federales.

Las autoridades locales y federales han advertido sobre posibles conflictos con ordenanzas de ruido y regulaciones sobre sistemas de alerta pública, aunque los activistas aseguran que se instalan principalmente en propiedades privadas, de acuerdo con CNN.

Cómo funciona la sirena para alertar cuando ICE realiza operativos

El sistema se activa cuando un residente confirma la presencia de ICE mediante una aplicación móvil diseñada por la comunidad. Una vez activada, suena una alarma audible y simultáneamente se envían notificaciones a otros miembros del vecindario. La idea es que todas las familias tengan tiempo suficiente para resguardarse y proteger a los niños, ancianos y mascotas.

Además, la alarma no solo emite sonido, sino que centraliza la información de la comunidad, permitiendo a los vecinos reportar zonas donde ICE podría estar operando. Según los organizadores, esta estrategia permite minimizar riesgos y reducir la sorpresa de las redadas, reforzando la seguridad colectiva.

Si bien la iniciativa ha sido bien recibida por muchos, existen cuestionamientos sobre su legalidad y posibles repercusiones. Algunos expertos en derecho migratorio señalan que si bien no constituye obstrucción directa, los vecinos deben actuar con precaución para evitar conflictos con agentes federales, mientras continúan promoviendo la conciencia y la preparación ante futuras operaciones.

El primer vecindario de los Ángeles con un sistema “poco convencional”

Las autoridades federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, han catalogado la idea como “poco convencional” y advierten sobre posibles problemas legales. Sin embargo, para la comunidad de Highland Park, la prioridad es proteger a los residentes vulnerables ante el aumento de operativos de ICE.

La medida refleja también un cambio en la forma en que los vecindarios organizados buscan protegerse, usando tecnología y coordinación comunitaria para mantenerse informados y seguros. Esta estrategia ha llamado la atención de otros vecindarios que podrían replicar la idea en distintas zonas de Los Ángeles y el sur de California.

Highland Park de esta forma en un ejemplo pionero de cómo un vecindario puede actuar colectivamente para proteger a sus residentes ante la presencia de agentes federales, usando alertas tempranas y coordinación comunitaria sin confrontar directamente a las autoridades.