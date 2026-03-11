Impactante misterio: Escuela encuentra a una niña desaparecida en California

Una niña que fue secuestrada hace casi seis años en California fue encontrada sana y salva en Carolina del Norte, a más de 2,500 millas de su hogar original. El caso, que ocurrió en 2020, tomó un giro inesperado cuando las autoridades locales notaron que una estudiante estaba matriculada en una escuela bajo una identidad diferente.

Según reportes oficiales, la niña fue encontrada inscrita en una escuela local en Washington County, Carolina del Norte, bajo un alias, lo que hace sorprender aún más la manera en que pasó tanto tiempo sin ser identificada correctamente. Fue puesta bajo custodia protectora y las autoridades no han revelado más detalles para proteger su privacidad.

Seis años de misterio resuelto gracias a una escuela

El personal escolar detectó inconsistencias en los documentos de inscripción y en la información que la niña proporcionaba sobre su familia. Tras alertar a las autoridades locales, se coordinó una investigación entre Carolina del Norte y California, confirmando que se trataba de la menor desaparecida hace casi seis años.

Las autoridades mantienen la confidencialidad sobre su custodia y los detalles del caso.

A girl who was kidnapped from Duarte in 2020 when she was just 5 years old has been found safe in North Carolina. Karen Rojas, who is now 11, was found this week. She was enrolled in school under an alias, according to investigators. https://t.co/eaFVStAXbt pic.twitter.com/pkaknHTwKi — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 11, 2026

¿Qué significa este hallazgo y qué sigue ahora?

Este caso subraya lo difícil que puede ser localizar a menores desaparecidos, sobre todo cuando cambian de identidad y se integran a nuevas comunidades sin levantar sospechas inmediatas.

Las autoridades están ahora enfocadas en garantizar la seguridad y el bienestar de la niña mientras se aclaran las circunstancias de su secuestro y el tiempo que pasó en otro estado.

Investigaciones adicionales podrían arrojar luz sobre quién la retuvo y por qué no fue identificada antes, pero por ahora los detalles se reservan por motivos de protección de la menor.

Este tipo de casos también recuerda la importancia de los esfuerzos multinivel entre agencias estatales y federales para localizar personas desaparecidas, así como de los sistemas escolares y comunitarios que compartan información relevante cuando un niño está inscrito bajo circunstancias inusuales.