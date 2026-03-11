Apple actualiza su catálogo de emojis y presenta 8 completamente nuevos

Apple no descansa cuando se trata de enriquecer el lenguaje visual de sus usuarios. Con la llegada de iOS 26.4 , la compañía de Cupertino incorporó 8 nuevos emojis a su teclado, sumando íconos que van desde criaturas míticas hasta instrumentos musicales que muchos pedían desde hace tiempo. La actualización, que por ahora se distribuye como beta para desarrolladores, ya dejó ver todos los diseños que pronto llegarán a millones de iPhone.

La decisión de qué emojis se añaden a los dispositivos no recae únicamente en Apple. Detrás de cada nuevo ícono hay una organización llamada Unicode Consortium, una entidad sin fines de lucro que administra el estándar global de caracteres y se encarga de aprobar oficialmente los nuevos símbolos que luego fabricantes como Apple o Google implementan en sus sistemas. Este año, el consorcio aprobó los caracteres del llamado Unicode 17, un paquete de novedades que Apple empezó a integrar en esta versión del sistema operativo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los 8 nuevos emojis de Apple en iOS 26.4

Antes de hablar de los favoritos, aquí están todos los emojis que debutan con esta actualización:

Bailarinas de ballet : disponibles en distintos tonos de piel para mayor representación.

: disponibles en distintos tonos de piel para mayor representación. Cara distorsionada : con ojos saltones que se extienden fuera de la cabeza, perfecta para reacciones exageradas.

: con ojos saltones que se extienden fuera de la cabeza, perfecta para reacciones exageradas. Nube de pelea : ese clásico remolino de golpes que salía en los dibujos animados, por fin hecho emoji.

: ese clásico remolino de golpes que salía en los dibujos animados, por fin hecho emoji. Criatura peluda : también conocida como Sasquatch o Bigfoot, uno de los más esperados de la lista.

: también conocida como Sasquatch o Bigfoot, uno de los más esperados de la lista. Deslizamiento de tierra : representa pequeñas rocas cayendo junto a una más grande.

: representa pequeñas rocas cayendo junto a una más grande. Orca : la famosa ballena orca, ausente del teclado durante demasiado tiempo.

: la famosa ballena orca, ausente del teclado durante demasiado tiempo. Trombón : un instrumento de viento que se sumará al ya nutrido catálogo musical de Apple.

: un instrumento de viento que se sumará al ya nutrido catálogo musical de Apple. Cofre del tesoro: repleto de oro, gemas rojas, un collar de perlas y una corona.



Cada uno de estos íconos requiere un proceso de diseño propio por parte de Apple, ya que la compañía dibuja sus propias versiones artísticas antes de lanzarlas al público. Por eso suele pasar varios meses entre que el Unicode Consortium aprueba un emoji y el momento en que aparece en la pantalla de tu iPhone. Históricamente, Apple tiende a lanzar estas novedades en las versiones de sus sistemas operativos, algo que se repitió también en iOS 18.4, que en 2025 agregó ocho emojis nuevos.

Entre los favoritos anticipados por la comunidad está la criatura peluda estilo Bigfoot, que el propio Unicode Consortium describió como un emoji con profundo significado simbólico, visualmente distintivo y con múltiples posibilidades de expresión. También genera entusiasmo la orca, un animal que llevaba tiempo ausente del teclado, y la cara distorsionada, que promete convertirse en un recurso expresivo de uso frecuente en conversaciones informales. El cofre del tesoro, por su parte, ya despertó la imaginación de diseñadores y creadores de contenido que ven en él un ícono versátil para publicaciones de redes sociales.

Cómo descargar iOS 26.4 en tu iPhone ahora mismo

Aquí viene la parte importante: iOS 26.4 no está disponible todavía para el público en general. A la fecha de esta nota, la actualización se encuentra en fase beta para desarrolladores, lo que significa que solo quienes están registrados en el programa oficial de desarrollo de Apple pueden instalarla. La versión estable, la que llegará a todos los usuarios sin necesidad de estar inscritos en ningún programa especial, se espera para las próximas semanas, siguiendo el patrón habitual de lanzamientos primaverales de Apple.

Cuando la actualización esté disponible de forma abierta, instalarla será sencillo. Solo debes abrir la aplicación Configuración en tu iPhone, desplazarte hasta la opción "General" y luego tocar "Actualización de software". Ahí el sistema detectará automáticamente si hay una nueva versión disponible y te ofrecerá descargarla. Para que el proceso sea sin contratiempos, conviene tener el teléfono conectado a una red Wi-Fi estable y con al menos un 50% de batería, o bien enchufado a la corriente eléctrica. Una vez descargada, basta con tocar "Instalar ahora" y esperar a que el dispositivo reinicie.

La actualización es gratuita y compatible con todos los iPhones que soporten iOS 26, así como con iPad, Apple Watch y Mac con las versiones correspondientes del sistema operativo. Si ves un cuadro gris en lugar de un emoji nuevo cuando alguien te lo envía, es señal de que aún no has actualizado tu dispositivo. La solución es tan simple como seguir los pasos anteriores.

Si usas tu iPhone todos los días para comunicarte, trabajar o crear contenido, actualizar a iOS 26.4 en cuanto esté disponible de forma pública vale la pena no solo por los emojis, sino por las mejoras de estabilidad y rendimiento que acompañan cada versión. Y si eres de los que prefieren esperar unas semanas para que otros reporten posibles fallos antes de dar el salto, tampoco hay prisa, el cofre del tesoro, la orca y el Bigfoot te van a esperar.