Canasta de la compra más cara: los 10 productos que más subieron de precio en febrero 2026

Hacer la compra del mes se ha vuelto una tarea que requiere más planificación que antes. Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026, publicados este 11 de marzo por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), confirman que el precio de los alimentos en el supermercado subieron un 0.4% solo en el último mes, y un 2.4% respecto al año anterior. Algunos productos de consumo diario registraron incrementos que ya se sienten en el bolsillo debido a la inflación .

Los 10 productos de supermercado que más subieron de precio en tu compra

Estos son los artículos que más han encarecido en los últimos doce meses según el IPC de febrero 2026:

Café (+18.4%)

(+18.4%) Carne de res y ternera (+14.4%)

(+14.4%) Azúcar y dulces (+9.0%)

(+9.0%) Pescado y mariscos (+5.1%)

(+5.1%) Mantequilla de maní (+3.2%)

(+3.2%) Frutas y verduras (+2.7%)

(+2.7%) Cereales y productos de panadería (+2.7%)

(+2.7%) Cerdo (+2.4%)

(+2.4%) Pollo (+2.2%)

(+2.2%) Comida fuera del hogar (+3.9%)



El protagonista de las malas noticias es, sin duda, el café, con un alza del 18.4% en los últimos doce meses, convirtiéndolo en el producto con mayor incremento anual de toda la canasta básica. Para quien compra una o dos latas por semana, ese porcentaje ya se nota de forma directa al momento de pagar en caja.

La carne de res y ternera impacta directamente a las familias que la consumen con regularidad, ya sea en forma de bistec, carne molida o cortes para guisar. No se trata de un lujo: para muchos hogares, la carne es un componente central de la cena de cada noche. En contraste, el pollo sigue siendo una opción más accesible dentro de las proteínas animales, con un alza de apenas 2.2% frente al 14.4% del vacuno.

El azúcar y los dulces abarcan productos que aparecen en casi todos los carritos: desde el azúcar para el café de cada mañana hasta las galletas, los cereales endulzados y los refrescos. Aunque estos incrementos individuales parecen moderados en algunos casos, se acumulan categoría por categoría y el resultado final se refleja en una cuenta total más alta al salir del supermercado.

Las buenas noticias en el supermercado: estos productos bajaron de precio en tu compra

En medio de tantas alzas, hay alivio real para el consumidor. Estos son los productos que registraron caídas de precio en el último año:

Huevos (−42.1%)

(−42.1%) Mantequilla (−7.6%)

(−7.6%) Queso (−1.1%)

(−1.1%) Fórmula infantil y alimentos para bebé (−1.0%)

El dato más llamativo es el de los huevos: su precio cayó un impresionante 42.1% en los últimos doce meses. Aunque en meses anteriores llegaron a niveles históricos por el impacto de la gripe aviar, el mercado ha mostrado una recuperación sostenida que hoy ya se traduce en ahorro visible al hacer la compra. La mantequilla también bajó 7.6% anual, lo que representa un respiro concreto para quienes la usan a diario en la cocina.

El queso anotó una baja del 1.1% y la fórmula infantil un descenso del 1.0%. Según la Federación de Mercados Alimentarios (FMI), es alentador que productos básicos como el queso, los cereales, el pollo y los huevos hayan mostrado descensos en el mes de febrero. La leche, por su parte, apenas subió un 0.5%, manteniéndose como uno de los artículos más estables de la canasta.

Frente a este panorama, la mejor estrategia para la compra semanal es redirigir parte del gasto hacia los productos que bajaron —especialmente huevos y mantequilla— y ser más selectivo con artículos como el café de marca o los cortes de res premium. Planificar el menú de la semana con base en estos datos no solo reduce el gasto: convierte cada visita al supermercado en una decisión más inteligente.