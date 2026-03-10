Residentes de Nueva York se verán afectados por retrasos en los reembolsos del IRS

Si presentaste tu declaración de impuestos al IRS antes de tiempo en Nueva York esperando recibir tu reembolso cuanto antes, es posible que la espera resulte más larga de lo previsto. Un problema con el software tributario más utilizado del país, combinado con los cambios introducidos por una nueva ley fiscal federal, puso a los contribuyentes neoyorquinos en una situación de desventaja frente al resto de los estados.

You may have to wait a little bit longer to receive your state tax refund.



¿Por qué tu reembolso del IRS se demorará?

El origen del problema tiene su origen en TurboTax, el popular programa de declaración de impuestos desarrollado por Intuit. Quienes presentaron su declaración de 2025 antes de que la empresa actualizara su plataforma para incorporar los nuevos beneficios fiscales aprobados por el gobierno federal quedaron atrapados en un ciclo de procesamiento que ralentizó todo el sistema.

El detonante fue el llamado "cheque de reembolso por inflación" que el estado de Nueva York distribuyó a sus residentes el año pasado. TurboTax no contaba con las actualizaciones necesarias para calcular correctamente cómo ese pago afectaba la declaración de 2025.finance.

Según reportes de medios locales y especializados, Intuit trabajó en una corrección que habría quedado implementada en torno al 4 de febrero de 2026. Sin embargo, los contribuyentes que ya habían enviado su declaración antes de esa fecha no se beneficiaron automáticamente de la corrección. Sus retornos quedaron en una especie de limbo administrativo, esperando revisión manual o reprocesamiento, lo que alargó significativamente los tiempos de espera.

¿Cómo te afecta la One Big Beautiful Bill Act?

El contexto detrás del retraso va más allá de un simple error de software. En julio de 2025, el presidente Donald Trump promulgó la llamada "One Big Beautiful Bill Act", una legislación fiscal de gran alcance que introdujo nuevas exenciones sobre propinas, pago de horas extras e intereses de préstamos de autos, además de una deducción adicional para personas mayores de 65 años.

Esta ley reescribió partes clave del código tributario federal con efecto retroactivo al 1 de enero de 2025, lo que obligó a los estados y a los proveedores de software a actualizar sus sistemas en plena temporada de declaraciones.

Nueva York adoptó parcialmente algunos de esos cambios, pero la sincronización fue deficiente. Los contribuyentes que reclamaron las nuevas deducciones federales a través de versiones desactualizadas del software quedaron con declaraciones que el IRS o el Departamento de Impuestos del estado debían revisar de forma más detallada antes de liberar el reembolso.

¿Cuáles son los otros estados con el mismo problema y cuánto tardará el reembolso?

Nueva York no es el único lugar donde los contribuyentes están mirando el reloj con impaciencia. Cuatro estados más, más el Distrito de Columbia, enfrentan situaciones similares este año, aunque por razones distintas.

En Idaho, los recortes presupuestarios redujeron drásticamente el número de trabajadores temporales contratados para la temporada fiscal. Las autoridades estatales advirtieron que los tiempos de procesamiento podrían extenderse entre 12 y 24 semanas, con retrasos de hasta seis semanas en los reembolsos. Además, el gobernador del estado firmó la "House Bill 559" el 11 de febrero de 2026, ya con más de 158,000 residentes que habían presentado su declaración, lo que generó la necesidad de reprocesar numerosos casos.

En Oregon, el Departamento de Ingresos del estado confirmó que el IRS tardó en entregarle la información necesaria para actualizar sus formularios fiscales, lo que generó un efecto dominó en el procesamiento. El estado adoptó parte de los cambios de la nueva ley federal, incluyendo las exenciones de horas extras y el aumento de la deducción estándar, pero la demora del IRS en transmitir los datos atrasó todo el calendario.

Carolina del Sur también fue golpeada por la misma ley. El Departamento de Ingresos del estado publicó un aviso oficial en su sitio web advirtiendo que el procesamiento de declaraciones de 2025 tomaría más de lo habitual por la "no conformidad" de Carolina del Sur con la One Big Beautiful Bill Act. La legislatura estatal sesionó en mayo de 2025, semanas antes de que la ley federal fuera aprobada, por lo que no tuvo oportunidad de adoptar sus disposiciones. El resultado: los formularios estatales no coinciden con los federales, y eso genera revisiones adicionales.

El caso más complejo es el de Washington, D.C. El Concejo del Distrito aprobó una ley para desvincularse de varios aspectos de la nueva legislación federal, argumentando que necesitaba preservar ingresos para financiar créditos locales como el Earned Income Tax Credit y el Child Tax Credit. Esta incertidumbre jurídica tiene consecuencias directas: quienes ya presentaron su declaración en el Distrito podrían necesitar volver a hacerlo, y los tiempos de procesamiento fiscal se extienden indefinidamente mientras persiste el conflicto.

Si vives en Nueva York o en alguno de estos estados y ya enviaste tu declaración, lo más útil que puedes hacer ahora mismo es verificar el estado de tu reembolso directamente en el portal oficial del IRS en irs.gov y, si corresponde, en el sitio de impuestos de tu estado.

Si presentaste con TurboTax antes del 4 de febrero y todavía no tienes respuesta, considera comunicarte con el soporte de Intuit para confirmar si tu declaración fue reprocesada correctamente. No esperes a que el dinero llegue solo: en estos casos, el seguimiento activo marca la diferencia.