NASA en alerta por satélite fuera de control: ¿En qué lugar de la Tierra caerá?

La NASA emitió una alerta luego de confirmar que el satélite Van Allen Probe A perderá el control de su trayectoria orbital y reingresará a la atmósfera terrestre este martes 10 de marzo de 2026. La nave, que pesa aproximadamente 1,323 libras (600 kilogramos), se espera que se estrelle durante la tarde-noche de hoy, aunque los expertos aseguran que el riesgo para la población es bajo.

El Van Allen Probe A fue lanzado en agosto de 2012 junto con su gemelo, el Van Allen Probe B, con una misión muy específica, estudiar los cinturones de radiación que rodean la Tierra, conocidos como los cinturones de Van Allen. Estos anillos de partículas cargadas, atrapados por el campo magnético del planeta, son zonas de intensa radiación que pueden dañar satélites, sistemas GPS y hasta poner en riesgo la salud de los astronautas. Durante siete años, ambas sondas recolectaron datos sin precedentes sobre cómo los eventos solares afectan esas regiones del espacio.

La misión concluyó oficialmente en 2019, cuando la nave agotó su combustible. Antes de desactivarla, los ingenieros de la NASA bajaron deliberadamente su órbita para que, con el tiempo, la fricción atmosférica la hiciera descender de forma natural, evitando que se convirtiera en basura espacial permanente. Sin embargo, el cronograma original estimaba que este reingreso ocurriría alrededor del año 2034.

¿Cuál fue el motivo que aceleró la caída del satélite Van Allen Probe A?

Lo que nadie anticipó fue que el ciclo solar actual resultaría ser significativamente más activo de lo previsto. Una mayor actividad solar provoca que la atmósfera terrestre se expanda hacia afuera, lo que a su vez genera más resistencia aerodinámica sobre los objetos en órbita baja. Para el Van Allen Probe A, este efecto actuó como un freno constante que aceleró dramáticamente su descenso, adelantando su reingreso por casi una década. Es el mismo fenómeno que ha acortado la vida útil de muchos otros satélites en los últimos años.

La Fuerza Espacial de los Estados Unidos (U.S. Space Force), encargada del monitoreo de objetos en órbita, calculó el reingreso del satélite para aproximadamente las 7:45 p.m. EDT del martes 10 de marzo de 2026, aunque con un margen de incertidumbre de más o menos 24 horas. Eso significa que el impacto podría haberse producido un poco antes o después de ese horario. No existe una zona de caída específica confirmada con antelación, precisamente porque predecir el punto exacto de reingreso de un objeto fuera de control es extremadamente difícil: depende de factores como la densidad atmosférica en tiempo real y la orientación del satélite durante el descenso.

¿Dónde caerá el satélite según las estimaciones de la NASA?

La gran pregunta que muchos se hacen es ¿dónde va a caer? La respuesta no es tan sencilla pues este tipo de datos no se conocerá con certeza hasta pocas horas antes del impacto. Lo que sí afirman tanto la NASA como la Fuerza Espacial es que las probabilidades de que los fragmentos caigan en una zona habitada son muy reducidas.

La razón es que aproximadamente el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, y gran parte de la tierra firme restante corresponde a zonas despobladas. Así que lo más probable es que los restos que logren sobrevivir al calor del reingreso terminen hundiéndose en algún punto del océano abierto.

La agencia espera que la gran mayoría de la nave se incinere durante el descenso por la atmósfera, gracias a las temperaturas extremas generadas por la fricción. No obstante, reconoce que algunos componentes más resistentes podrían sobrevivir y llegar a la superficie. El riesgo de que esos fragmentos hieran a alguien en la Tierra se estima en 1 en 4,200, lo que equivale a aproximadamente un 0.02% de probabilidad. Para ponerlo en perspectiva, eso es significativamente menor que las probabilidades de que a una persona le caiga un rayo.

Aunque el escenario suena alarmante, este tipo de eventos no es del todo inusual en la era espacial. Desde los inicios de la exploración orbital, decenas de satélites y cohetes han reingresado a la atmósfera de forma no controlada. La mayoría termina en el mar sin generar ningún incidente. Lo que hace que este caso sea noticiable es la combinación del peso considerable del satélite y el hecho de que su caída se adelantó casi una década respecto a lo planeado, un recordatorio de que incluso la ingeniería espacial más avanzada está sujeta a los caprichos del Sol.