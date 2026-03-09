Defensa planetaria: La NASA protege la Tierra al desviar un asteroide peligroso

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha dado un gran paso en defensa planetaria al demostrar que es posible modificar la órbita de un asteroide.

De acuerdo con la información disponible, la misión DART impactó intencionalmente el asteroide Dimorphos, logrando acortar su órbita alrededor de su compañero Didymos y abrir nuevas posibilidades para proteger la Tierra frente a objetos peligrosos.

Además, los científicos han revelado algo aún más sorprendente: la prueba de DART también sacó a ambos asteroides de su órbita regular alrededor del Sol.

Estudios recientes muestran que el sistema Didymos-Dimorphos experimentó un cambio medible en su trayectoria heliocéntrica, lo que confirma que los impactos cinéticos pueden influir no solo en órbitas locales, sino también en la dinámica orbital del sistema solar, según lo reseñado por Daily Mail.

¿Qué logró exactamente la misión DART de la NASA?

La misión Double Asteroid Redirection Test (DART) fue diseñada para probar técnicas de desvío de asteroides como medio de defensa planetaria.

La nave se estrelló deliberadamente contra Dimorphos para evaluar si un impacto cinético podía alterar su movimiento.

Los científicos confirmaron que tras el impacto, el período orbital de Dimorphos se redujo en aproximadamente 33 minutos, demostrando que el impacto fue exitoso y modificó de manera tangible la dinámica del sistema de asteroides.

¿Por qué este hallazgo es un avance histórico en defensa planetaria?

El hecho de que DART haya alterado la órbita de ambos asteroides alrededor del Sol representa un avance sin precedentes.

Pequeños cambios en la velocidad orbital de un asteroide pueden ser suficientes para desviarlo de una posible colisión con la Tierra.

Esto convierte a la técnica de impacto cinético en una herramienta real de protección planetaria, capaz de actuar preventivamente ante amenazas detectadas con anticipación.

La misión también contó con la colaboración internacional de telescopios y observatorios que verificaron los resultados y permitieron medir con precisión los cambios orbitales, incluyendo la reducción en la velocidad de Didymos en su órbita solar, estimada en 11,7 micrómetros por segundo.