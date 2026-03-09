Todo sobre el caso de una familia de mariachis detenida por ICE en Texas

Una cita migratoria que parecía rutinaria terminó cambiando la vida de la familia de mariachis formada por Juan Gámez y María Cuéllar. Los padres acudieron con sus tres hijos a una revisión programada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocida por sus siglas ICE, en Texas. Sin embargo, lo que debía ser un trámite más dentro de su proceso migratorio terminó con toda la familia bajo custodia de las autoridades.

El caso ha llamado la atención en el sur de Texas porque los tres hijos son conocidos en su comunidad escolar por su participación en grupos de mariachi, donde han destacado por su talento musical.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes son los hermanos mariachis?

La familia está integrada por sus tres hijos: Antonio Gámez, de 18 años; Caleb Gámez, de 14; y Joshua Gámez, de 12. Los jóvenes viven en la ciudad de McAllen, en el Valle del Río Grande, donde se integraron a programas escolares de mariachi, de acuerdo con una campaña de GoFundMe lanzada por allegados de la familia.

Antonio y Caleb forman parte de Mariachi Oro, el programa musical de McAllen High School, uno de los más reconocidos en competencias de mariachi estudiantil en Texas.

Antonio, el mayor de los hermanos, ha destacado especialmente como trompetista y ha recibido reconocimiento en competencias estatales de música escolar.

Antonio and Caleb Gámez-Cuéllar went from performing with the Mariachi Oro vocalists before Congress to being imprisoned by ICE. I am doing everything in my power to make sure the boys and their family return home safely. #FreeOurChildren pic.twitter.com/oWvrBglWYj — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) March 8, 2026

Un proceso de asilo que seguían desde hace más de dos años

De acuerdo con el representante federal Joaquín Castro, demócrata por San Antonio, la familia solicitó asilo en Estados Unidos y logró avanzar en el proceso después de superar las entrevistas conocidas como “miedo creíble”, un paso inicial que las autoridades migratorias utilizan para determinar si un solicitante puede continuar con su caso.

Según Castro, los Gámez-Cuéllar llevaban más de dos años cumpliendo con los requisitos del proceso de asilo, asistiendo a sus audiencias judiciales y presentándose regularmente a los controles migratorios.

A pesar de ello, fueron detenidos de manera inesperada durante un control rutinario el 25 de febrero.

“Toda la familia Gámez-Cuéllar hizo todo correctamente. Asistieron a todas las citas judiciales y al control de inmigración. ICE los detuvo de todos modos”, dijo el legislador en un video publicado en redes sociales.

¿Dónde están detenidos los integrantes de la familia de mariachis de Texas?

Tras el arresto, los miembros de la familia fueron trasladados a distintos centros de detención en el sur de Texas.

Los padres y los dos hijos menores, Caleb y Joshua, se encuentran en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, aproximadamente a una hora al suroeste de San Antonio. Este centro de detención familiar ha estado en el centro de controversias en los últimos meses debido a denuncias sobre condiciones inseguras e insalubres, de acuerdo con reportes de medios locales.

Antonio, quien recientemente cumplió 18 años, fue trasladado por separado a un centro de detención para adultos en Raymondville, en el rural condado de Willacy. Aunque este centro se encuentra a unos 72 kilómetros de McAllen, está a más de 320 kilómetros al sur de Dilley, lo que ha provocado preocupación por la separación de la familia.

Hasta el momento, la campaña de GoFundMe ha logrado recaudar $31,836 en donaciones, los cuales, según la familia, se destinarán a los honorarios legales de inmigración de la familia y fondos de comisariato para la familia.