Descubre el tiempo en prisión que podría enfrentar el inmigrante indocumentado que votó en 5 elecciones de Estados Unidos

Mahady Sacko, un inmigrante indocumentado de 50 años originario de Mauritania y residente en Filadelfia, Pensilvania, enfrenta cargos graves por votar ilegalmente en cinco elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Este caso, reportado recientemente por la Fiscalía federal del Distrito Este de Pensilvania , es muestra de las severas consecuencias que se pueden enfrentar si se interfiere en el proceso democrático americano, donde solo los ciudadanos pueden participar.

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

Sacko ingresó al país en 1998 y mintió repetidamente al declararse ciudadano estadounidense para registrarse y emitir sufragios. Si es condenado, podría pasar hasta cinco años en prisión, según la ley federal que penaliza falsas afirmaciones de ciudadanía con fines electorales.

Inmigrante acusado por votar ilegalmente

La Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos contra Sacko por fraude electoral federal, específicamente por votar ilegalmente al falsear su estatus migratorio en múltiples ocasiones. Los registros estatales de Pensilvania confirman que participó en las elecciones generales de 2008, 2012, 2016 y 2024, además de las primarias de 2016 y 2020 por correo.

En cada instancia, firmó documentos fingiendo ser ciudadano nato o naturalizado, lo cual es un delito grave. Se registró como votante demócrata en enero de 2005 y lo hizo más de diez veces, a pesar de su historial migratorio problemático.

Un juez de inmigración en Filadelfia ordenó su deportación en junio de 2000, una apelación que fue desestimada por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en 2002.

Sin embargo, en 2007, ICE lo detuvo pero no pudo ejecutar su deportación por falta de pasaporte mauritano válido.

Cómo el inmigrante Mahady Sacko logró votar cinco veces

Aunque ciertamente podría enfrentar consecuencias severas, es un hecho que Sacko expuso vulnerabilidades en el sistema de verificación de votantes de Pensilvania.

En 2005, se registró por primera vez sin documentos que probaran ciudadanía, ya que el formulario solo pide una “declaración jurada bajo pena de perjurio”. Votó en persona en 2008, 2012, 2016 y 2024, acudiendo a centros electorales locales sin mayores complicaciones. Para las primarias de 2020, usó voto por correo, enviando boletas desde su dirección en Filadelfia.

No robó identidades ni falsificó pasaportes. simplemente mintió consistentemente, confiando en que las elecciones no cruzan datos con ICE de inmediato. Pensilvania no exige prueba de ciudadanía al registrarse, solo una firma. Esto facilitó sus cinco participaciones en elecciones presidenciales, cubriendo desde Obama hasta la reelección de Trump en 2024.

La posibilidad real de prisión es alta si el jurado lo declara culpable, dada la evidencia de registros y firmas. La pena máxima es cinco años por cargo principal, más posibles multas y deportación inmediata. Sin embargo, Sacko tiene alternativas legales para salvarse, pues su defensa podría argumentar desconocimiento de la ley migratoria, alegando que creyó ser elegible bajo supervisión prolongada.