Limpia tu computadora de forma correcta sin poner en riesgo ningún componente

Mantener la computadora limpia no es solo una cuestión estética, también es una forma directa de protegerla y evitar fallas inesperadas en el peor momento, como durante el trabajo, clases o hasta juegos. Un equipo lleno de polvo se calienta más, pierde rendimiento y puede llegar a apagarse de forma repentina para proteger sus componentes internos. Por eso, tener una rutina sencilla de mantenimiento físico es tan importante como instalar actualizaciones o un buen antivirus.

Antes de empezar cualquier limpieza profunda, es vital apagar por completo la computadora, desconectarla de la corriente y, si es una laptop, retirar cargador y periféricos como mouse, teclado externo o discos duros. Estos primeros pasos reducen el riesgo de cortocircuitos y también evitan que los ventiladores giren mientras se está trabajando en el equipo.

Un primer paso básico también es limpiar la parte exterior con un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua.

Productos seguros para dejar la computadora limpia

Para dejar la computadora limpia por dentro y por fuera lo más recomendable es usar aire comprimido, paños de microfibra, cepillos antiestáticos y, en ciertas zonas, alcohol isopropílico de alta pureza. El aire comprimido es ideal para expulsar el polvo acumulado en rendijas, ventiladores, teclados y zonas difíciles de alcanzar sin necesidad de tocar directamente los componentes. Los paños de microfibra atrapan la suciedad sin rayar superficies ni dejar pelusas, algo clave en pantallas, por ejemplo.

Se recomienda evitar productos agresivos como limpiadores domésticos multiusos, toallas con cloro, aerosoles con amoníaco o cualquier líquido que no esté pensado para electrónica porque pueden dañar recubrimientos y circuitos.

Otra alternativa práctica es una pequeña pistola de aire comprimido, capaz de retirar en segundos el polvo acumulado durante semanas sin contacto directo con las piezas.

En el interior del gabinete, lo óptimo es usar ráfagas cortas de aire comprimido, sujetando suavemente las aspas de los ventiladores para que no giren fuera de control por la presión del aire. Si hay zonas con suciedad adherida, un hisopo ligeramente humedecido con alcohol isopropílico puede ayudar, siempre sin empapar y dejando secar completamente antes de volver a encender la computadora.

Partes más importantes para limpiar

Entre las partes que requieren limpieza regular están los filtros antipolvo de la carcasa, los ventiladores, las rejillas de ventilación, la fuente de aire de la computadora y el teclado. Los filtros acumulan grandes cantidades de polvo que, si no se retiran, terminan bloqueando el flujo de aire hacia los componentes internos.

El teclado es otro punto crítico en cualquier computadora porque entre las teclas se acumulan migas, pelo de mascotas y todo tipo de partículas que afectan la sensación de uso y, con el tiempo, el funcionamiento de algunas teclas. Aquí es muy efectivo combinar aire comprimido con un cepillo pequeño.

En la pantalla, se recomienda usar solo paños de microfibra y productos aptos para monitores.

No es necesario ser técnico ni desarmar cada componente para dejar una computadora limpia y libre de riesgos a largo plazo, basta con apagar y desconectar el equipo, retirar paneles accesibles, sujetar los ventiladores y limpiar las zonas con más polvo.