Si sabes imitar a Bad Bunny y vives en Nueva York podrías ganar $500 en efectivo

El próximo sábado 14 de marzo, a partir de las 2:00 de la tarde, la presencia latina se va a adueñar de los alrededores de 7th Street Burger con un concurso de “imitadores de Bad Bunny” que se espera que tenga una asistencia masiva.

El popular local de hamburguesas se unirá a la marca cultural Bronx Native para coronar al mejor “Benito” de la ciudad y entregar un premio de 500 dólares en efectivo al ganador. Más allá de ser un simple juego, la dinámica está pensada para atraer clientes y fortalecer el sentido de comunidad entre los latinos que hacen vida en Nueva York.

Conferencia de Bad Bunny previo al Super Bowl LX

La competencia no exige inscripción previa ni pago de registro, lo que significa que cualquier persona que considere que se parece a Bad Bunny puede acercarse, hacer fila y presentarse ante el público y el jurado. Será una mezcla de performance espontáneo, humor y reguetón en vivo que promete ser un ambiente ideal para grupos de amigos que quieran divertirse.

Además del premio de 500 dólares en efectivo para el mejor imitador, uno de los grandes atractivos es la oferta de hamburguesas gratis para las primeras 50 personas que lleguen al evento, cortesía de 7th Street Burger. Un gancho clásico para incentivar a que el público llegue temprano, se quede más tiempo en el lugar y comparta contenido en redes sociales mientras disfruta del menú del local.

Imitador de Bad Bunny en Nueva York: ¿cómo será la dinámica?

El concurso de imitadores de Bad Bunny en Nueva York se desarrollará en plena calle, frente a la sucursal de 7th Street Burger ubicada en 396 East 149th Street, en el Bronx. La dinámica contempla que cada participante tenga su momento frente a la audiencia, ya sea recreando looks icónicos del cantante, posando para las cámaras o interactuando con la música de fondo que sonará durante toda la tarde. El jurado tomará en cuenta la apariencia, la presencia escénica y el carisma.

Experiencias recientes muestran que estos eventos pueden reunir fácilmente a más de 30 participantes formales y a cientos de asistentes que llegan solo a mirar, grabar video y apoyar a sus favoritos. En San Francisco, por ejemplo, una actividad parecida convirtió un restaurante en una fiesta masiva con fanáticos alrededor la calle y siguiendo cada interpretación de los imitadores. En este caso, se espera una respuesta similar.

Impacto para el local en el Bronx

En términos logísticos, el concurso de Bad Bunny en Nueva York implicará coordinación entre el personal de 7th Street Burger, los organizadores de Bronx Native y las autoridades locales para garantizar seguridad, control de filas y libre tránsito en la zona.

Se prevé una mayor asignación de personal para atender el flujo de pedidos, gestionar las hamburguesas gratuitas y supervisar el escenario.

En un contexto donde los negocios de comida compiten por atención en redes sociales, este tipo de activaciones ayuda a diferenciarse y a posicionarse como un punto de encuentro para la comunidad latina.

