Esto te puede pasar si te llevas un carrito de supermercado en EUA

Aunque parece algo común e inofensivo, sacar un carrito de supermercado fuera del estacionamiento en Estados Unidos puede tener consecuencias legales y económicas reales. Desde multas hasta cargos criminales, incluso un carrito vacío no está exento de la ley.

Los supermercados no dejan nada al azar: muchos usan ruedas con bloqueo electrónico, cámaras y sensores para impedir que los carritos abandonen sus instalaciones. Algunas tiendas incluso reportan los incidentes a la policía, lo que puede derivar en sanciones legales serias.

Además, no es solo cuestión de ley: un carrito fuera del supermercado puede causar accidentes o daños a vehículos y peatones. Conocer las normas locales y respetar la propiedad ajena evita problemas legales y riesgos físicos.

¿Qué dice la ley si te llevas un carrito de supermercado?

En muchos estados, llevar un carrito sin permiso puede considerarse hurto menor o robo de propiedad ajena. Las sanciones varían, desde multas de $25 a $500, hasta posibles cargos criminales si se acumulan varias infracciones o hay daños materiales.

Algunos estados tienen leyes específicas que obligan a devolver el carrito o pagar su valor. Si el carrito contiene productos del supermercado, las penas suelen aumentar.

Además de las sanciones legales, los supermercados pueden aplicar cargos civiles, como tarifas de recuperación o costos de reparación si el carrito provoca daños. Por eso, aunque parezca un acto menor, la ley y las tiendas lo toman muy en serio.

¿Qué riesgos corres al sacar un carrito fuera del estacionamiento?

Más allá de lo legal, sacar un carrito implica riesgos físicos y de responsabilidad civil. Los carritos no están diseñados para circular por la vía pública y pueden provocar accidentes o daños a vehículos y personas.

Si el carrito causa algún daño, puedes ser legalmente responsable de cubrir los costos, además de las multas. Las cámaras de seguridad y sistemas electrónicos en los estacionamientos registran estos incidentes y sirven como evidencia.

Por último, los supermercados consideran estos actos como pérdida de propiedad y aplican medidas como bloqueo de ruedas electrónicas o vigilancia constante. Esto demuestra que sacar un carrito no es un juego, sino un acto que puede tener consecuencias reales y costosas.