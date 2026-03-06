Cifras de empleos revelan lo difícil que se ha convertido conseguir trabajo en Estados Unidos

El más reciente reporte del mercado laboral de Estados Unidos dejó cifras que nadie esperaba. Durante el mes de febrero , la economía perdió 92,000 empleos, según el anuncio del Bureau of Labor Statistics, muy lejos de los 50,000 puestos que los analistas proyectaban como ganancia.

La tasa de desempleo subió a 4.4%, un punto por encima del 4.3% que se esperaba. Lejos de ser un dato aislado, este número se enmarca en una tendencia que viene acumulándose desde meses atrás y que pone en jaque la solidez del mercado laboral estadounidense.

¿Por qué es tan difícil encontrar trabajo en Estados Unidos hoy?

Las revisiones a meses anteriores profundizaron la preocupación. El dato de enero fue corregido a la baja: de 130,000 a solo 126,000 empleos. Pero el golpe más duro llegó con diciembre, que pasó de reportar una ganancia de 50,000 puestos a registrar en realidad una pérdida de 17,000.

En total, ambas revisiones eliminaron 69,000 empleos que se creían existentes. Esta corrección convierte a 2025 en el primer año desde 2010 —durante la recuperación tras la crisis financiera global— en registrar cinco meses de contracciones en el mercado laboral.

Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate, resumió el panorama sin rodeos: "Bueno, eso fue feo". Señaló que la caída en empleos, sumada a las revisiones, contribuyó directamente a una disminución en la tasa de participación laboral, indicador que mide cuántas personas están activamente trabajando o buscando trabajo.

Estadísticas de empleo en Estados Unidos: sectores más afectados

El sector de tecnología de la información, el empleo en el gobierno federal y el transporte y almacenaje mostraron debilidades notables durante febrero. En contraste, industrias como petróleo y gas, manufactura, construcción, comercio minorista y finanzas registraron cambios mínimos.

El estancamiento en manufactura resulta llamativo, pues se mantiene como tendencia a pesar de los esfuerzos de la administración por relocalizar la producción dentro de Estados Unidos. La dependencia del mercado laboral en sectores como salud quedó al descubierto: una huelga en Kaiser Permanente retiró temporalmente a cerca de 31,000 trabajadores de sus puestos en febrero.

El PIB del último trimestre de 2025 creció apenas un 1.4% anual, según el Departamento de Comercio. Seema Shah, estratega global en jefe de Principal Asset Management, advirtió que el reporte añade una nueva capa de incertidumbre a una economía ya turbulenta, y alertó sobre un posible giro hacia la estanflación —inflación alta con crecimiento débil— como "un desarrollo incómodo para mercados que ya navegan corrientes cruzadas inusualmente rápidas".

