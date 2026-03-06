Aunque tengas Green Card: Estas 5 cosas pueden poner en riesgo tu residencia

Muchos inmigrantes piensan que contar con una Green Card los protege completamente de la deportación en Estados Unidos, pero la realidad es diferente. Aunque este estatus legal ofrece residencia permanente, existen situaciones específicas que pueden poner en riesgo tu permanencia.

Las leyes migratorias estadounidenses establecen que ciertos actos, desde cometer delitos graves hasta no cumplir con obligaciones fiscales, pueden ser motivo suficiente para iniciar procesos de deportación. Por eso, incluso los titulares de Green Card deben estar atentos a cómo sus acciones pueden afectar su estatus.

Conocer estas situaciones no solo ayuda a prevenir problemas legales, sino también a mantener la residencia segura y a evitar sorpresas desagradables que puedan interrumpir la vida en el país.

¿Qué delitos pueden provocar la deportación si tienes Green Card?

Cometer ciertos delitos graves o “crímenes agravados” puede poner en riesgo tu Green Card. Esto incluye crímenes como fraude, violencia doméstica, tráfico de drogas o delitos sexuales graves.

Incluso delitos menores pueden afectar tu estatus si demuestran mala conducta moral o repetición de infracciones. Las autoridades migratorias pueden iniciar un proceso de deportación si consideran que tu comportamiento es incompatible con tu residencia permanente.

Es importante recordar que ser arrestado no siempre significa deportación inmediata, pero conviene contar con asesoría legal para entender las consecuencias de cualquier cargo criminal.

¿Puede afectar a tu Green Card no pagar impuestos o cometer fraude financiero?

Sí. No cumplir con tus obligaciones fiscales, presentar información falsa en declaraciones de impuestos o cometer fraude financiero puede ser considerado un acto de deshonestidad significativa, lo que podría iniciar procedimientos de deportación.

La ley migratoria establece que la buena conducta financiera y legal es parte del requisito para mantener la residencia permanente. Por eso, es fundamental cumplir con tus obligaciones fiscales y reportar información veraz ante el IRS y otras entidades.

¿Qué pasa si permaneces fuera de Estados Unidos por mucho tiempo?

Estar fuera de Estados Unidos por periodos prolongados sin justificar tu ausencia puede interpretarse como abandono de residencia. Si pasas más de 6 meses fuera del país, podrías enfrentar preguntas al regresar; si superas un año, existe un riesgo real de perder tu Green Card.

En estos casos, es recomendable solicitar un permiso de reingreso o mantener documentación que pruebe tu intención de residir permanentemente. Esto ayuda a evitar que las autoridades consideren que has abandonado tu estatus.

¿Qué otros motivos legales pueden llevar a la deportación con Green Card?

Además de delitos y ausencias prolongadas, otras situaciones que pueden desencadenar deportación incluyen:

Mentir en la solicitud de la Green Card o durante entrevistas de inmigración.

o durante entrevistas de inmigración. Asociación con actividades terroristas o grupos criminales .

. Violación de ciertas leyes federales, como fraude migratorio o tráfico de personas.

Incluso un comportamiento aparentemente menor puede ser suficiente si las autoridades migratorias lo consideran un riesgo para la sociedad o incompatible con la residencia permanente.